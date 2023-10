"Fatture gonfiate". Moglie di Melenchon sotto inchiesta a Parigi

Fatture gonfiate per pagarsi dividendi quando i volontari mettono di tasca propria i soldi del treno e pure quelli della colla per i manifesti (si parla di 67mila euro); modi dittatoriali per gestire la comunicazione degli Insoumis (cuore della traballante alleanza di sinistra della Nupes), che dovrebbero essere i "non sottomessi"; nobili battaglie pubbliche contro tutte le paure e le discriminazioni, dall’islamofobia all’omofobia, e però negli sms l’epiteto "fr...i di merda" rivolto ai collaboratori. Sophia Chikirou, 44 anni, deputata della sinistra radicale e compagna del leader Jean-Luc Mélenchon, 72, è sotto inchiesta e vive giorni difficili.