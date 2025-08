Fatto a pezzi da madre e compagna: "Lo abbiamo nascosto in garage"

di Riccardo JannelloGEMONA (Udine)Ci hanno pensato qualche giorno per svelare l’orrore e poi ieri mattina alle 10,37 mamma e compagna di Alessandro Venier, 35 anni, hanno chiamato la Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria: nel garage, raccolti in un recipiente e coperti da calce viva, c’erano i resti dell’uomo, segato in tre parti. Ai carabinieri le due donne hanno confessato il delitto e sono state fermate, ma i ruoli precisi nelle vicenda da truce film americano non sono ancora chiari. La procura del capoluogo friulano ci va molto cauta. "Stiamo valutando ogni singolo aspetto e serve ampliare gli orizzonti e analizzare nel dettaglio le ricostruzioni fornite per attribuire correttamente le singole responsabilità – dice la sostituto procuratrice che segue le indagini, Claudia Danelon -. Il quadro della vicenda familiare è abbastanza complesso; occorre completare tutti gli accertamenti medici e scientifici per poter confermare le ammissioni delle persone che si sono auto accusate del delitto". E a questo punto non si può neppure escludere un aiuto esterno alla cerchia familiare vista la violenza.

Alessandro Venier non aveva un’occupazione stabile, anche perché aveva vissuto molto tempo all’estero, ma si arrangiava con lavoretti saltuari. Viveva con le due donne in via dei Lotti nella villetta della mamma, Lorena Venier (il padre, egiziano, non ha mai riconosciuto il figlio), infermiera che sembra sia molto stimata in un Paese di diecimila anime che ieri si è risvegliato sotto choc e nell’incredulità di quel che era accaduto. Sei mesi fa era nata la bimba di Alessandro e della compagna, una colombiana di 30 anni – e in Colombia lui sperava di andare a vivere. I servizi sociali del Comune hanno subito preso in custodia la piccolina.

L’efferato delitto sarebbe stato compiuto qualche giorno fa. Che cosa lo abbia scatenato stanno cercando di capirlo gli inquirenti. Sembra che non sia stato un gesto premeditato, ma che sia scaturito dopo una violenta discussione per futili motivi. L’autopsia sui resti chiarirà la causa del decesso e soprattutto quando sia avvenuto lo smembramento e per quale motivo le due donne abbiano deciso di fare a pezzi il corpo, tacere qualche giorno e infine rivelare il loro atroce gesto. La calce che copriva i tronconi di Alessandro vi sarebbe stata gettata sopra sia per rallentarne la decomposizione sia per attutirne l’afrore. Le indagini dovranno anche chiarire dove è stato commesso il fatto perché nel garage del ritrovamento non ci sono segni di colluttazione e le stanze della casa sembrano essere state pulite. Come si deve scoprire l’arma usata, probabilmente un grosso coltello o una sega. Sul luogo del delitto è accorso anche il sindaco, Roberto Revelant, il cui pensiero, come quello dei suoi concittadini, si è concentrato sulla piccola di sei mesi, la più ignara delle vittime. "Tutta Gemona – ha detto il primo cittadino – le si stringe attorno. Ce ne stiamo occupando attraverso i servizi sociali per garantirle sicurezza e un futuro dignitoso". Di "delitto gravissimo, raccapricciante, che di fatto priva dell’intera famiglia una bambina di soli sei mesi" ha parlato Dusy Marcolin, presidente della Commissione pari opportunità del Friuli Venezia Giulia che però invita "alla cautela prima di emettere giudizi su una vicenda di cui non si conoscono i contorni". E sui quali i vicini di casa – l’edificio nel frattempo è stato posto sotto sequestro per il completamento dei rilievi - hanno espresso sgomento: "Non pensavamo che Lorena potesse essere coinvolta in una cosa del genere".