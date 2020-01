Roma, 10 gennaio 2020 - Scabro, pesante, regolare, solido. In genere il fatto è proprio così. Ma in genere non vuol dire sempre. Ci sono fatti che si presentano senza capo né coda. Sembrano emergere all’improvviso, senza una ragione. Bizzarri e abnormi, sembrano lontani da quei copioni non scritti e da quelle regole misteriose che governano il corso e il ricorso delle umane vicende. Sono fatti insoliti, storie che solo con difficoltà si riescono a capire ed a assimilare, e proprio per questo risultano ad un tempo allarmanti ed inquietanti. Eppure ci sono, e bisogna in qualche modo farci i conti. A ben vedere, però, abbiamo dato un nome a questi fatti irregolari. Nelle storie di follia, non sembrano valere le regole, le norme e le leggi del nostro mondo razionale. Ci proviamo da tempo, noi giornalisti, a raccontare queste vicende fuori dal comune. E nel nostro tentativo abbiamo creato tutta una mitologia della carta stampata: il mostro della porta accanto, il raptus improvviso dell’uomo perbene, l’imperscrutabile odio del terrorista (che talvolta sembra sparare senza aver chiaro neppure il proprio programma politico). Queste categorie descrittive aiutano a dare un primo inquadramento al pezzo, a tenere per mano il lettore dinanzi all’imperscrutabile. Restano però espedienti di fortuna dinanzi all’incomprensibile. Non aiutano a capire i veri contorni della cosa, la relazione di causa ed effetto, il grande universo dell’umano sentire che si cela dietro a vicende, spesso terribili.

In 'Fatti di quotidiana follia' (Giunti editore), della professoressa Liliana Dell’Osso invece, si scopre qualcosa che sinora era sempre sfuggito: questi fatti anomali possono essere considerati sotto una luce diversa, quella della psichiatria.

Fuori dalle aule austere dell’accademia, la gente ha un certo grado di diffidenza per la psichiatria, che da qualche secolo ha fatto incursioni più o meno selvagge nell’interpretazione dei fatti storici, sociali, politici. L’immagine ricorrente è quella del gran professore, con gli occhiali da luminare, intento a strologare il mondo con un linguaggio comprensibile soltanto ai suoi accoliti. E magari tirando fuori, alla maniera di Freud, qualche argomento sconveniente, tanto per far aggrottare la fronte dei benpensanti. Ma di quest’immagine antica, quasi folkloristica, del medico psichiatra, non rimane nulla nelle pagine della professoressa Dell’Osso, ordinario di Psichiatria all’università di Pisa e presidente del Collegio degli Ordinari della Società Italiana di psichiatria.

I fatti, come sempre, si riconoscono subito. Sono le vicende degli ultimi anni (dall’attacco alle Torri gemelle, ai suicidi degli imprenditori per la crisi economica, ai femminicidi, ai giovani hikikomori), in cui si vive senza futuro, in cui le vecchie categorie non calzano più i nuovi avvenimenti, in cui si dà per scontato che è meglio non credere a nulla ed a nessuno. Piacevole o spiacevole che sia, l’orizzonte è senza dubbio familiare. Ma, per mano ad una delle maggiori scienziate italiane, si scopre che è possibile imparare a leggere gli avvenimenti. La “quotidiana follia” non è uno strappo nell’ordine della natura. Ne emerge un quadro in cui la salute diviene un concetto positivo: non qualcosa che si perde quando ci si ammala, ma un valore di cui prendersi cura quotidianamente. Perché, alla fine, molto di quello che ci sembra anomalo, bizzarro e inspiegabile, è in realtà un fenomeno che ha regole specifiche.