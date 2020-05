Roma, 18 maggio 2020 - Nella giornata delle riaperture, anche i musei italiani schiudono i battenti dopo il luno lockdown. E lo fanno in ordine sparso e con la garanzia di sicurezza. E allora vai con le prenotazioni online per contingentare gli ingressi, obbligo di mascherina, ricambio d'aria, disinfezione degli ambienti, gel a disposizione dei visitatori, distanze di sicurezza.

I musei e i siti archeologici provano a ripartire proprio nella data della Giornata internazionale dei musei. Ma non dappertutto la bellezza si può rimettere in mostra: se all'appuntamento si fanno trovare pronti gli scavi di Paestum e Gnam e Galleria Borghese a Roma accoglieranno di nuovo il pubblico da martedì 19 maggio, per il Colosseo bisognerà aspettare probabilmente il 28, per Pompei il 26 maggio, mentre Brera a Milano per ora resta chiusa, per il 'rodaggio' delle nuove procedure.

Liguria

Da martedì 19 maggio si può tornare a Palazzo Ducale, a Genova, per la mostra 'Il secondo principio di un artista chiamato Banksy', ma anche al museo della Lanterna, al parco e al museo D'Albertis e al parco di villa Pallavicini. Dal 2 giugno, a orario ridotto, aprono Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

Lombardia

Porte ancora chiuse a Milano per il Museo del Novecento, la Galleria di Arte Moderna, il Museo archeologico, i Musei del Castello Sforzesco, per il Mudec. Off limits ancora la Pinacoteca di Brera, per ripartire in totale sicurezza a pieno regime. A Bergamo, invece, dal 22 maggio si potrà accedere ai musei civici nel week end, con sistemi di controllo dei flussi d'entrata e d'uscita e presenze contingentate.

Piemonte

Ha riaperto oggi a Torino Camera, il Centro Italiano per la Fotografia, gratis per il personale sanitario e la Protezione civile. L'Egizio punta a riaprire a inizio giugno.

Veneto

Ripartenza al ralenti. A Venezia bisognerà aspettare inizio giugno per tornare a Palazzo Ducale, al Museo Correr e al Museo del Vetro. Intanto però, già dal 18 maggio, apre Villa Pisani a Stra. Il 2 giugno dovrebbe toccare alla collezione Guggenheim. Città apripista è Padova, che già dal 18 maggio riapre la Cappella degli Scrovegni; a metà giugno le ripartenze dell'Arena e dei musei civici di Verona.

Friuli Venezia Giulia

Qui i principali musei sono ancora in stand by. Il 2 giugno potrebbe ripartire il Museo archeologico nazionale di Aquileia (Udine), il 25 maggio porte aperte al parco di Miramare (ma non al Castello) di Trieste.

Emilia-Romagna

Aperture diversificate: Bologna, Reggio Emilia e Forlì dal 19 maggio, Modena il 20 e Ravenna il 23.

Toscana

Si riparte anche qui a macchia di leopardo. A Firenze resta chiuso Palazzo Vecchio, mentre il complesso delle Gallerie degli Uffizi sta lavorando per riaprire, ma al momento manca una data certa. L'Opera di Santa Croce riaprirà nel week end offrendo visite gratuite. Da definire a Pisa la riapertura della Torre e di piazza dei Miracoli.

Roma

Nella Capitale per il Colosseo bisognerà aspettare con ogni probabilità il 28 maggio. Ma già da domani, martedì 19, riaprono la Galleria nazionale di arte moderna e la Galleria Borghese (massimo 80 persone per turno), il Palazzo delle Esposizioni con le mostre Jim Dine, Gabriele Basilico-Metropoli e Condizione Assange. Per il Maxxi riavvio graduale: il 19 riapre la Biblioteca e, su prenotazione, l'Archivio Arte e l'Archivio Architettura. La prima mostra a riaprire negli ultimi 2 weekend di maggio è Gio Ponti. Amare l'architettura. Dal 19 maggio, porte aperte ai Capitolini, al Museo di Roma a Palazzo Braschi (con la mostra Canova. Eterna bellezza, prorogata fino al 21 giugno). Dal 2 giugno aperti Ara Pacis, Mercati di Traiano, Fori Imperiali.

Umbria e Marche

La Galleria Nazionale a Perugia e la Galleria Nazionale di Urbino riapriranno il 28 maggio.

Campania

Slitta ai prossimi giorni la riapertura dei musei: il Mann, Museo archeologico nazionale di Napoli, e il Museo di Capodimonte riprendono le attività il 2 giugno: dal 18 maggio cancelli aperti solo per il Bosco di Capodimonte. Il parco archeologico di Pompei riapre il 26 maggio e solo con una passeggiata a itinerario prestabilito tra i viali della città antica, per il momento senza accesso alle domus. Porte aperte invece da oggi nell'area archeologica di Paestum. A Napoli aperto anche Castel Sant'Elmo.

Calabria

Bisognerà aspettare giugno per ammirare i Bronzi di Riace nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

Puglia

Sempre a giugno riapre il MarTa a Taranto.

Sicilia

Musei e Parchi archeologici, dalla Valle dei Templi di Agrigento a Selinunte a Taormina riaprono il 25 maggio.

Sardegna

Si punta a riaprire a Cagliari Galleria comunale, Museo Siamese e Palazzo di Città entro la prossima settimana.