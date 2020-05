Milano, 5 maggio 2020 - Milano prova a dare, di nuovo, l’esempio all’Italia. Primo giorno di Fase 2, metropolitana gialla, fermata Affori, mattino presto: si entra e si esce da scale differenziate. Nessuna coda, tutti in mascherina attendono l’arrivo dei treni. "Tenga, glieli regalo, sono nuovi". Da lontano, una donna agita un paio di guanti in lattice blu rivolgendosi a un’altra passeggera nel vagone semideserto. Perché coprire le mani è obbligatorio. L’inizio del lento ritorno alla normalità in metrò è prova di disciplina: tutti indossano la protezione, le distanze sono rispettate, si attende di salire sistemandosi in piedi sugli adesivi appositi, e, una volta a bordo, nessuno si azzarda a occupare un posto vietato.

Le stazioni hanno lo stesso aspetto della settimana scorsa. Poca gente. A fare la differenza, l’aumento del personale che controlla distanze e afflusso. Cartelli azzurri indicano i percorsi obbligati, cerchi rossi a terra segnano le distanze. Non è servito per adesso neppure il sistema a semaforo: verde sotto i 40 viaggiatori in banchina, giallo fino a 60, rosso (e tutti bloccati) sopra i 60. E a bordo adesivi indicano in quali posti non bisogna sedersi.

La nuova normalità è questa: ci si guarda negli occhi, si calcolano le distanze a ogni movimento. Ma c’è spazio per tutti, perché non c’è folla neppure nelle ore di punta a Duomo, Centrale, Cadorna e Garibaldi. A bordo pensionati che devono ritirare medicine, disoccupati diretti agli sportelli, colf e badanti, elettricisti, baristi. Si scende per prendere il filobus 90: in zona Romolo, al mattino, la polizia locale è intervenuta tre volte per sovraffollamento a bordo. Ma è un’eccezione: è bastato un invito a scendere per risolvere il problema. Sopra le mascherine fanno capolino occhi smarriti, quasi non riconoscessero questa Milano immersa in una situazione surreale. Tante persone sono uscite ieri di casa per la prima volta dopo il lockdown, anche se telelavoro e scuole chiuse hanno contribuito a evitare il caos. Più di uno racconta di sentirsi "come a cavallo di Ferragosto". Un ritorno alla vita a passo leggero, un graduale rientro alle "cose di sempre", ancora lontane. Di nuovo a bordo della gialla, per il ritorno.

"È il primo giorno che prendo la metropolitana dopo due mesi", racconta Francesco Sansone che si occupa del servizio di prevenzione in un istituto bancario. "Sono salito a Corvetto alle 6.30 e sono arrivato fino in Duomo, senza attese né complicazioni". Dalla metropolitana alla stazione ferroviaria. Sotto controllo anche l’afflusso di viaggiatori sui treni. Qualche momento di smarrimento a Porta Genova, perché la chiusura della sala d’attesa ha comportato un incrocio di flussi. Mentre in stazione Centrale si è creata una lunga coda ai controlli prima di salire sul Frecciarossa delle 7.10 Roma-Napoli ma non ci sono state tensioni. Merito anche di chi, dalla provincia, ha ritardato il ritorno in ufficio o ha scelto l’auto. La capienza dei treni regionali era ridotta al 25%. Giusto la quota di pendolari a bordo.



FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19