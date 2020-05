Roma, 7 maggio 2020 - Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, si tenta di accelerare le riaperture. "Poco fa la conferenza delle Regioni all'unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 quando scadrà il dpcm firmato il 26 aprile scorso questa norma decada e venga totalmente attribuito alle regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture sin dal 18 maggio". Questo l'annuncio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un punto stampa.

In precedenza il governatore del Veneto Luca Zaia aveva sottolineato di essere "pronto a far ripartire tutto anche prima del 18 maggio". Concetto che ribadirà nella videoconferenza con gli altri presidenti delle Regioni, presente il ministro Boccia. "Porto avanti la volontà di proporre di poter aprire tutto. È difficile pensare che l'apertura che abbiamo oggi, che è pressoché totale, sia un fatto di salvaguardia rispetto al riavvio di quello che è rimasto chiuso. Pensare che il capro espiatorio di questa partita sia la parrucchiera, gli estetisti o i negozi, decisamente no. Altri colleghi la pensano come me".

Ma il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nella videoconferenza in corso con i governatori, secondo quanto si apprende, ribadisce la strategia: dall'11 maggio esame dei dati del monitoraggio del ministero della Salute sul contagio da Covid 19 e in base a quelli dal 18 maggio possibili differenziazioni regionali nelle riaperture, anche in base alle linee guida dell'Inail.

Brusaferro (Iss): "Siamo ancora in fase epidemica"

