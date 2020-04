Roma, 22 aprile 2020 - Vittorio Colao ha illustrato al premier Giuseppe Conte il memorandum che è frutto del lavoro della task force per la 'fase 2' dell'emergenza Coronavirus in Italia. Il premier ha annunciato che entro la settimana indicherà il programma nazionale delle aperture dal 4 maggio: dovrebbe farlo tra venerdì e sabato. Per arrivare alla decisione finale, il governo terrà una serie di riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali. Comunque lo schema concordato nelle riunioni di questa mattina prevede la ripartenza delle attività produttive il 4 maggio, con alcune singole eccezioni dal 27 aprile (chi è in regola con i protocolli di sicurezza). Per Colao la riapertura mobiliterà tra i 2,7 e i 2,8 milioni di italiani.

Conte: lockdown non può andare oltre

"Il lockdown non si può protrarre: riprendiamo le attività purché in sicurezza. Non si può aprire in modo indiscriminato". E' quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte alle parti sociali riunite in videoconferenza sulla Fase 2. Conte, illustrando il piano di Colao, avrebbe spiegato che dal 4 maggio potrebbero riprendere l'attività la manifattura, le costruzioni, i servizi alle persone e alcune attività commerciali nel rispetto del protocollo sicurezza a suo tempo sottoscritto che rimane la "bussola" dell'esecutivo.

Dote da 40 miliardi per sostenere le imprese

Intanto al ministero dell'Economia si studia una dote di circa 40 miliardi con cui rafforzare Cdp per sostenere le imprese in crisi a causa dell'emergenza, anche con eventuali nazionalizzazioni a tempo. È una parte del piano che si sta mettendo a punto insieme al nuovo decreto.

Calcio, Spadafora: "Sì agli allenamenti. Serie A? Valutiamo"

Pil, Fitch taglia le stime

L'agenzia di rating Fitch oggi precisa di aver "tagliato la stima sul pil dell'Italia al -8% dopo le indicazioni sul fatto che pil è già calato del 5% nel primo trimestre e dopo la recente estensione del lockdown".

Le misure dell'Europa

E si lavora anche sulle misure dell'Europa per la crisi. Conte afferma: "Per il Mes vedremo se non ci saranno condizioni. Al Parlamento l'ultima parola". Domani il video-summit Ue. Tutte le cancellerie europee sembrano concordare sulla necessità di un Recovery Fund e di un Bilancio pluriennale che procedano in parallelo, dicono fonti europee alla vigilia. Ma ammontare del Fondo, settori da finanziare e strumenti sono da stabilire. Il tema che si annuncia più controverso, è la ripartizione del Fondo tra prestiti e aiuti a fondo perduto. Si auspica si possa dare mandato alla Commissione Ue di elaborare una proposta, che permetta progressi a giugno-luglio. Lunedì Conte ha partecipato a un minivertice con Sanchez, Macron, Rutte e Merkel, voluto dal presidente del Consiglio europeo per allentare le tensioni Nord-Sud, cercando di avvicinare le posizioni.