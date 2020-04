Milano, 27 aprile 2020 - Qualcosa si muove. Anche se il vero allentamento del lockdown resta fissato il 4 maggio, qualche maglia il governo ha cominciato ad allentarla. Oggi, infatti, possono ricominciare a produrre le imprese della manifattura fortemente vocate all’export (come il distretto emiliano della ceramica). Il gruppo Fca, che può giovarsi anche di un protocollo di sicurezza firmato con i sindacati, riaccenderà lo stabilimento abruzzese di Sevel e alcune linee a Melfi, Mirafiori, Pomigliano e Termoli. Anche il comparto del ’bianco’ è già al lavoro: all’Electrolux di Susegana, in Veneto, oggi rientrano gli operai ma solo su base volontaria. Molte altre manifatture, invece, riprenderanno il 4 maggio.

L’altro via libera importante arriva sui cantieri pubblici: oggi possono riaprire tutti quelli che lavorano su dissesto idrogeologico e realizzazione di scuole, edifici pubblici e carceri. I cantieri privati riapriranno il 4. Il tutto, ovviamente, è subordinato al rispetto dei protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro firmati dal governo. Il comparto tessile sperava in un ok anticipato, ma si dovrà accontentare di ricominciare a realizzare vestiti e scarpe dal 4 maggio. In Toscana, però, è stato permesso, da oggi, di fare manutenzione propedeutica alla ripartenza (molte delle materie prime usate sono infatti deperibili). Anche il commercio all’ingrosso dovrà aspettare un’altra settimana, ma aprirà sempre prima di quello al dettaglio (previsto in linea generale per l’11). Hanno già ripreso, anche se con un numero limitato di dipendenti, settori come la cantieristica navale e l’aerospazio, considerati strategici.

Manifattura

Le imprese manifatturiere ripartono il 4 maggio. Ma quelle che hanno forte vocazione all’export – moltissime in Italia – potranno riaprire i battenti già oggi, ha comunicato il governo.

Automotive

Parte dell’automotive si rimette in moto già oggi. Fca, che ha siglato un protocollo di sicurezza coi sindacati, ricomincerà a produrre il Ducato nello stabilimento di Sevel, in Abruzzo,

e riattiverà le linee di componentistica a Melfi, Pomigliano, Termoli e Mirafiori.

Trattori

Anche Cnh (gruppo Fca) è pronta a ripartire nel sito di Modena, dove produce trattori e componenti per macchine agricole. Anche qui la forza lavoro sarà ridotta, in attesa dell’ok definitivo.

Navi

Saranno autorizzati anche i lavori nei cantieri navali considerati strategici. Il colosso Fincantieri, ad esempio, già aperta dal 20 aprile a regime ridotto, oggi incrementerà del 5% il numero

di addetti al lavoro in otto siti. La piena ripresa non prima della fine di maggio.

Aerospaziale

Il settore aerospaziale è una delle attività che la task force del governo considera strategica e a basso rischio. Gli stabilimenti di Leonardo non hanno mai chiuso, con addetti in numero limitato.

Tessile

Il comparto tessile sperava in un via libera da oggi: il governo ha deciso che ricomincerà il 4 maggio come le altre manifatture. Ma la Toscana, ad esempio ha dato l’ok alle imprese per le opere

di manutenzione dei macchinari e conservazione di materiali deperibili.

Ingrosso

Il commercio all’ingrosso partirà prima di quello al dettaglio: c’è il via libera del governo per il prossimo 4 maggio. Dunque, nessuna deroga per anticipi a oggi, bisognerà attendere un’altra settimana.

Edilizia

I cantieri pubblici possono riavviare la loro attività già da oggi, almeno quelli legali alla realizzazione di scuole, carceri, ospedali, oltre alle opere contro il dissesto idrogeologico. Per l’edilizia privata, invece, bisognerà attendere l’allentamento del 4 maggio.

Elettrodomestici

La manifattura riparte il 4 maggio, ma alcuni colossi come Whirlpool hanno già aperto. Electrolux, ad esempio, ha stabilito che il ritorno al lavoro, già oggi, a Susegana sarà volontario.



