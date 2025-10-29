Farmindustria, Enrica Giorgetti in pensione dopo vent’anni. Carlo Riccini nuovo direttore generale

Roma, 29 ottobre 2025 – Enrica Giorgetti lascia per pensionamento la Farmindustria, che ha diretto negli ultimi venti anni con tre presidenti. Carlo Riccini, suo vice, è stato nominato oggi nuovo direttore generale dalla Giunta dell’Associazione delle Imprese Farmaceutiche in Italia, con effetto dal 1° dicembre 2025.

Un passaggio in assoluta continuità con Enrica Giorgetti che, dopo aver ricoperto importanti ruoli in grandi società quotate e nel sistema confindustriale, ha guidato dal 2005 la struttura di Farmindustria con passione e competenza, riconosciute a ogni livello. Componente per quattro mandati del board di Efpia, l’Associazione Europea delle Imprese del Farmaco, ha affrontato con visione strategica e spirito innovativo le continue trasformazioni del settore. Sempre orientata al dialogo con le istituzioni europee, nazionali e regionali e attenta alla dimensione internazionale, ha operato per il riconoscimento del valore di uno dei settori protagonisti dell’industria in Italia, per la collaborazione tra imprese e mondo scientifico ai fini dello sviluppo della ricerca in Italia, per un modello partecipativo di relazioni industriali, in accordo con le rappresentanze sindacali. Mela d’oro della Fondazione Bellisario nel 2006, ha voluto promuovere la conoscenza della medicina di genere e del modello di inclusione delle donne nell’industria del farmaco attraverso le buone pratiche dedicate alla carriera e ai servizi di welfare che la sostengono.

Una donna dell’operare più che dell’apparire, capace di trasformare idee e strategie in risultati per l’intera filiera della salute.

Attuale Vicedirettore Generale, Direttore del Centro Studi e Responsabile dell’Ufficio Piccola Industria di Farmindustria, Carlo Riccini è nato a Roma nel 1974. Laureato in Scienze Statistiche e con un Master in Economics, è stato Ufficiale dell’Esercito Italiano e ha una esperienza di venticinque anni nel Sistema Confindustria, dei quali venti in Farmindustria. Rappresenta l’Associazione in Europa nei gruppi di lavoro economici di Efpia, la Federazione Europea, e in Italia in quelli di Confindustria.

Il Presidente Marcello Cattani, il Comitato di Presidenza e la Giunta esprimono a Enrica Giorgetti il più sincero ringraziamento per il suo contributo straordinario al settore e augurano buon lavoro al neo Direttore Generale Carlo Riccini.