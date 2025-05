Farfalle, il sogno infranto nella superficialità

Leo TurriniDove sta il limite tra sogno esistenziale e difesa da ogni possibile forma di abuso? Ma soprattutto: a chi spetta tracciare un confine invalicabile, per evitare che sane aspirazioni si trasformino in infelici ossessioni? La malinconica sequenza di eventi venuta a turbare (e forse è un eufemismo!) quella che era la favola Azzurra della ginnastica ritmica pone esattamente questi interrogativi. Da maneggiare con cura, non per vocazione pilatesca ma proprio perché la materia sfugge ad una rigida logica “binaria”. Al netto delle vertenze processuali, in sede sia sportiva che penale, forte è il sospetto che torto e ragione non stiano, in esclusiva, da una parte sola. Daniela Mogureanu e Martina Centofanti, Farfalle medagliate a Olimpiadi e Mondiali, hanno annunciato l’addio alla Nazionale.Come gesto di solidarietà nei confronti di Emanuela Maccarani, allenatrice simbolo del movimento, rimossa dall’incarico perché accusata di comportamenti vessatori proprio nei confronti delle sue allieve. Con la pallavolo, la ginnastica è la disciplina più amata e praticata dalle bambine e dalle adolescenti italiane. Basterebbe aver consapevolezza di questo dato per comprendere la delicatezza di una vicenda che, lasciatelo scrivere a un osservatore esterno, fin qui è stata trattata, da quasi tutti, con dolorosa superficialità. E forse proprio questo stanno cercando di dirci Daniela e Martina.