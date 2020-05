Roma, 2 maggio 2020 - Tanti i punti da chiarire sul dpcm (già pubblicato in Gazzetta ufficiale) che entrerà in vigore dal 4 maggio e grazie al quale da lunedì prossimo torneranno al lavoro 4 milioni e 400mila italiani. Per questo motivo il governo ha pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio una serie di Faq (Frequently Asked Questions), domande con relative risposte, per spiegare quando e perché si potrà uscire di casa.

Chi sono i congiunti

Dopo giorni di polemiche, il principale interrogativo è chi siano i congiunti. Con questo termine si intende: "i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)".

Gli spostamenti

"Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità - si legge ancora in una delle Faq del governo -. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie".

Accessi ai parchi e ai cimiteri

"L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo DPCM, restano chiuse", si legge in un altro punto in cui si chiarisce anche che "il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto".

"E' consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento", chiarisce ancora la Presidenza del Consiglio. "Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti". Anche in questo caso il sindaco può disporne la temporanea chiusura. "Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all'interno dei cimiteri", resta il limite di 15 persone, l'obbligo di mascherina e l'indicazione di svolgerli prevalentemente all'aperto.

Spostamenti tra regioni: i casi

"Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. Il Dpcm del 26 aprile 2020 - viene ancora specificato - consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati".

Negozi: pulizia due volte al giorno

Nei negozi e negli alimentari aperti c'è l'obbligo di mantenere "il distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. "E' inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite".

