Roma, 21 dicembre 2020 - Novità dalle Faq pubblicate dal Governo sul Decreto Natale 2020 (qui il Pdf). Chiarimenti a parte, quello che non si era capito (o saputo) era la possibilità degli spostamenti tra piccoli Comuni anche al di fuori della propria regione, nei giorni arancioni (28-29-30 dicembre e 4 gennaio), purché avvengano in un raggio di 30 chilometri e non verso il capoluogo di provincia. Per il resto sciolti alcuni dubbi su cui però si era già dibattuto nei giorni scorsi. Confermata la possibilità di rientrare sempre alla propria residenza.

Visite a parenti o amici

Ok agli spostamenti tra Comuni, pur nei confini regionali, nei 10 giorni 'rossi' durante le feste per andare a trovare parenti e amici. La condizione è il noto limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Viene ribadito che lo sposamento è consentito una volta al giorno, tra le 5 e le 22.

Piccoli comuni

Nei giorni indicati con l'arancione durante le feste di Natale sarà possibile per chi risiede nei comuni sotto i cinquemila abitanti spostarsi tra le 5 e le 22 anche in un'altra regione, sempre però entro i 30 km dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Palazzo Chigi sottolinea che, dunque, "sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali".

Residenza

Si potrà rientrare in qualsiasi occasione, zona rossa o arancione, nel proprio luogo di residenza, domicilio o abitazione, anche se ci si trova "per qualche regione" in un'altra regione. E questo dal 24 dicembre al 6 gennaio: trattasi sempre di "un motivo legittimo di spostamento". Nelle Faq si precisa, inoltre, che Sì, "gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari".