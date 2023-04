Fango, omertà e un dramma senza fine

Gabriele

Canè

Emanuela Orlandi oggi avrebbe (o ha) 55 anni. Il 22 giugno saranno 40 anni esatti che è scomparsa, e se fosse ancora viva, probabilmente anche lei sarebbe stanca e nauseata della sua storia. Stanchi lo siamo un po’ tutti, per una vicenda che ha accumulato dolore e misteri, e che non smette di produrre fango. Nauseati, di fronte a certe, periodiche ’novità’ che emergono sulla tragica vicenda di questa ragazza e delle gerarchie vaticane. Che non sono, a differenza di ciò che dovrebbero essere, una falange granitica di innocenti chierichetti, ma certo neppure un grumo di criminali, collusi con altre bande come quella della Magliana, propensi ai vizi più inconfessabili. A cominciare dallo stesso Papa Woityla che alla sera avrebbe coltivato qualche avventura proibita, secondo l’ ennesimo, imbarazzante "scoop" del fratello di Emanuela, impegnato a tenere viva (a tempo pieno) la ricerca della verità.

Detto questo, due osservazioni. Primo, Francesco ha fatto bene, benissimo, a mettere una pietra tombale su queste illazioni, e altrettanto va detto per i vescovi italiani. Si dirà: troppo facile, tra loro si difendono. Sbagliato. Nessuno obbligava il Pontefice a riprendere l’argomento: poteva tacere. Se l’ha fatto sapeva di doverlo e soprattutto di poterlo fare. Del resto, se gli accusatori, come l’avvocatessa di Orlandi, davanti alla Procura vaticana fanno scena muta, possiamo far finta di credere al segreto professionale, ma può anche venire il dubbio che non abbiano niente da dire. Seconda osservazione. Quando la giustizia non è tempestiva, si aprono spazi infiniti per qualunque ’verità’. Dunque, altre ne verranno, e non si capisce perché il Senato debba dare il via a una commissione di inchiesta su questo caso. Con quali elementi? Senza limiti di tempo, visto che da 40 anni accumuliamo soprattutto fango e omertà? Ovunque. Emanuela meriterebbe di meglio. La verità vera, ad esempio.