Famiglie-gabbia. Gli abissi privati e i romanzi. Scappare è l’unica salvezza

di Viviana Ponchia

"Quella casa era diventata un ambiente insopportabile, una gabbia litigiosa da cui sono scappato". Il diritto alla fuga, per salvarsi. Il senso di colpa per non avere impedito – chissà come - la tragedia. Mario Ocone, 23 anni, è il terzo figlio di una famiglia distrutta. Il maggiore, introverso per carattere e lontano per scelta. Quello che entra di sbieco nella cronaca dell’orrore quando ogni cosa è compiuta e corre in ospedale a cercare la sorella con la testa spaccata. Tutto ciò che resta è li. Mamma è morta, il fratello anche, papà ha confessato la strage. Il biologo, medico e filosofo francese Henri Laborit scriveva: "Non tutte le prigioni hanno le sbarre: ve ne sono molte altre meno evidenti da cui è difficile evadere, perché non sappiamo di essere prigionieri". Parlava della famiglia, la prima cellula della società, troppo spesso teatro di un repertorio da grand guignol. C’è chi capisce ma resta e sopporta. Qualcuno invece prende e va. Materiale letterario formidabile, parte della fortuna dei romanzi di Elena Ferrante viene da lì, dalle relazioni intrise di violenza, segreti, controllo emotivo.

Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega con L’Anniversario, la storia di un uomo che si chiude la porta di casa alle spalle e solo dopo dieci anni trova il coraggio di riflettere sulla dittatura del padre e la sottomissione della madre. "Da allora – scrive – ho cambiato numero di telefono, casa, continente, ho tirato su un muro inespugnabile, ho messo un oceano di mezzo. Sono stati i dieci anni migliori della mia vita". Spiega di avere scelto la distanza in quanto classico del genere "praticato per generazioni da milioni di persone". Aggiunge: "La geografia è sempre stata la sponda di ogni disfunzione familiare. Credo avvenga appunto per istinto, ancor prima che per emulazione: allontanarsi da ciò che fa male".

Come il bambino Arturo di Elsa Morante annichilito dal crollo del mito paterno e destinato a diventare adulto solo abbandonando Procida, il suo eden soffocante. Come tutti gli adolescenti che partono per l’Erasmus, si accorgono di respirare meglio e piuttosto che tornare restano a fare i churros a Barcellona. Ma non ti mancano i tuoi? Mancano eccome. Ma chi di preciso, di quali radici parliamo? "Non avrei mai immaginato che mio padre potesse arrivare a tanto", ha detto Mario Ocone a uno zio mentre le sue, di radici, annegavano nel sangue. Una fuga è stato in qualche modo anche l’atto terminale con cui la sera del 30 aprile 2020 il 18enne Alex Pompa, oggi Cotoia, per difendere la madre ha ucciso a coltellate suo padre Giuseppe. Dopo un’odissea di cinque anni è stato assolto e lui mai, nemmeno per un attimo, ha messo in discussione l’amore per il tiranno. È rimasto, ha visto, ha sopportato e arginato come poteva. "Non ho mai smesso di volere bene a mio padre". Trentaquattro coltellate: "Non lo rifarei, se potessi morirei io".

Ma si sceglie nel presente: chiudere una porta o lasciare un’isola, scappare a Rimini, mettersi nei guai per salvare la mamma. La scrittrice Marina Mander parla di famiglie a geometria variabile, nuclei che si sgangherano e poi si ricompongono, coppie che si tengono assieme malamente, figli che si smarriscono. Sono le fortezze disfunzionali raccontate da Yorgos Lanthimos nel film Kynodontas, dove la dittatura di mamma e papà si regge addirittura sulla falsificazione del vocabolario: il mare è una poltrona, il gatto una belva sanguinaria. E alla fine l’equilibrio si rompe per forza.