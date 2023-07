Famiglia falciata, l’indagata è in psichiatria

È stato convalidato dal gip Enrica Marson il fermo per omicidio stradale plurimo nei confronti di Angelika Hutter, la 31enne tedesca che ha travolto e ucciso tre persone, tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di Cadore.

La donna non ha preso parte all’interrogatorio perché ricoverata da domenica scorsa nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Venezia. Per oggi è stata annunciata una conferenza stampa del procuratore Paolo Luca. La donna, piantonata in Psichiatria, non avrebbe avuto un crollo psichico, ma sarebbe sottoposta a valutazioni sulle sue condizioni mentali. Ieri a Santo Stefano di Cadore era lutto cittadino, ridotte le bancarelle del consueto mercato del lunedì e pellegrinaggio di persone in quel tratto di via Udine dove è accaduta la tragedia per un momento di raccoglimento, di ricordo.

Tra le ipotesi della tragedia c’è anche la volontarietà del gesto, ovvero che la donna, dopo una lite avvenuta poco prima, abbia volutamente compiuto la strage.

Ovviamente è una delle ipotesi anche perché Angelika dopo la tragedia ha riferito di non ricordare nulla. Sin dalle ore successive all’incidente i militari dell’Arma hanno provveduto a sequestrare il telefono cellulare.