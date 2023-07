Famiglia falciata dall’auto Arrestata la conducente "Non ha versato lacrime"

di Riccardo Jannello

È stata arrestata per omicidio stradale plurimo la tedesca Angelika Hutter, 32 anni, che venerdì ha ucciso in una strada di Santo Stefano di Cadore tre persone fra cui Mattia, due anni, travolto nel passeggino; con lui sono decedute la nonna, Maria Grazia Zuin, 65 anni, ex dipendente dell’Asl in pensione, e il padre, Marco Antoniello, 48, falegname. Ferita la madre del piccolo, Elena Potente, 42, mentre il nonno Lucio Potente, 67, ex calciatore, ha avuto un malore e ora racconta quei momenti terribili per i quali "mia figlia non vuole più vivere". Lui camminava sul marciapiede dietro a tutti: "Ho sentito solo un sibilo come un missile e quindi lo schianto: poi ho visto quel sangue sparso ovunque e i corpi esanimi. Io sono un miracolato". Illeso l’altro figlio di Elena, che era poco distante sulla sua biciclettina.

La tedesca, che guidava un’Audi nera, interrogata dai carabinieri con l’ausilio di un interprete, non ha versato una lacrima ed è apparsa ancora disorientata, confusa e incapace di capire quel che aveva combinato. Dall’analisi del suo cellulare, sequestrato, si potrà sapere se il motivo dell’incidente sta, come sembra, nel fatto che lo stesse usando in modo improprio guidando a una velocità molto elevata pur essendo in un centro urbano piuttosto frequentato a quell’ora e con il limite dei 50. La Hutter non si è accorta della famiglia mestrina che passeggiava tanto che i corpi delle vittime sono stati scaraventati ad almeno trenta metri di distanza. Negativi gli esami per droga o alcol. La donna – che ora si trova in carcere a Venezia – è disoccupata e in pratica viveva nell’auto – c’erano bottiglie di acqua, verdura, coperte e abiti sporchi -, noleggiata "per fare un giro in Italia". Nei giorni scorsi era stata denunciata a Bolzano perché trovata in possesso di "oggetti atti ad offendere".

Da qui la sensazione che Angelika andasse avanti a forza di espedienti. Di certo, venerdì pomeriggio a Santo Stefano di Cadore non ha frenato ("ho perso il controllo dell’auto non so perché", dice). Una testimonianza drammatica è quella di Marco Potente, figlio della Zuin e zio del povero Mattia, che ha detto come "quella donna andasse a 160 all’ora e quando è scesa ha cominciato a inveire contro i corpi delle vittime". Nella zona c’è un autovelox, ma non era in funzione: "Non c’è il personale", si difende il sindaco.