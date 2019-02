Roma, 28 febbraio 2019 - Addio a un eroe. Falco, il cane che salvò tre bambini nella tragedia di Rigopiano è morto. A dare la notizia il padrone Fabrizio Cataudella con un post su Facebook. "Un amico, un collega", lo ricorda il vigile del fuoco, costretto a salutare il fidato compagno di soli 9 anni. "Eri malato di Mielopatia degenerativa, una belva che ti ha portato alla paralisi degli arti posteriori in troppo poco tempo". "E c**** se ha fatto male doverti addormentare, ma per te, abituato a stare tra boschi e campi aperti, non era più una vita degna".

Il drammatico saluto di Cataudella ripercorre gli anni vissuti insieme, tra tutti gli "interventi delicati, dove spesso sentivamo addosso la responsabilità di dare una risposta a chi da noi aspettava buone notizie". Proprio come all'Hotel Rigopiano, quando due anni fa l'eroico pastore tedesco aiutò i soccorritori a salvare Edoardo, 10 anni, Ludovica, 6 anni, e Samuel, 7 anni. "Erano felicissimi, non riuscivano a parlare" quando sono stati estratti vivi dalla neve e dalle macerie, ben due giorni dopo dal tragico incidente della valanga. "Per te, Falco, era tutto un gioco", ricorda ancora il vigile del fuoco. "Passeggiavi poi tra i bambini, paziente a farti accarezzare. Fino all'ultimo giorno mi hai conteso fiero la palla, la tua palla". Adesso non rimane che la tristezza e il dolore. "Vorrei scrivere di te, ma fa troppo male. Ti voglio ricordare così, con la palla in bocca. Ora "cerca" Falco. Ciao amico mio e grazie di tutto".