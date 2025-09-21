Falciato rider 18enne. Travolto in bici da un’auto. Era all’ultima consegna

Nicola Casucci ha appena 18 anni. È un ragazzo timido, ma pieno di sogni che ha iniziato a lavorare come rider per il servizio di consegne Godez, regolarmente assunto un mese fa dalla ditta che, ad Andria e Trani, si occupa di consegnare cibo a domicilio. Ha intrapreso questo ‘lavoretto’ serale solo da due settimane, seguendo l’esempio del fratello maggiore. Non è un vero ‘posto’, Nicola lo sa bene, ma è un impiego a tempo, quattro ore dal giovedì alla domenica, ma gli fa comodo avere un po’ di soldi e non doverli chiedere alla mamma mentre frequenta l’ultimo anno per diplomarsi all’Ites ‘Ettore Carafa’ di Andria. Riservato, sempre sorridente ed educato, Nicola, Nico per tutti, nutre grandi progetti: diplomarsi, iscriversi all’università e laurearsi in ingegneria, andare all’estero per un master. È alla soglia di una vita piena di promesse e di traguardi da conquistare. Poi di colpo il destino si spezza su un incrocio maledetto, in un venerdì sera carico di pizze e panini da consegnare.

Sono le 23.30, Nico percorre l’incrocio tra viale Virgilio e via Ospedaletto a bordo della sua bici elettrica. È l’ultima consegna della giornata, è stanco, forse non fa in tempo ad accorgersi della Panda che sopraggiunge, guidata da una biologa di 28 anni. Viene sbalzato in aria, cade a terra, il casco si spacca a dimostrazione della brutalità dell’urto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Bonomo, spira mezzora dopo il ricovero. La conducente, illesa, è sotto choc: è negativa all’alcoltest e agli stupefacenti. Tra le ipotesi al vaglio, una mancata precedenza o il non rispetto della segnaletica verticale.

Andria è come scossa da un sussulto tellurico. Il giovane rider, al suo primo impiego, diventa per la città il simbolo di un dolore grande e profondo proprio mentre tutte le strade sono illuminate per la festa dei Santi Patroni. La sindaca Giovanna Bruno promette momenti di silenzio e raccoglimento per onorare la sua memoria: "Siamo comunità nella gioia e nel dolore. Non ci resta che un abbraccio di consolazione ai suoi cari". La pizzeria per la quale Nico lavorava in modo costante abbassa le serrande per due giorni in segno di lutto, mentre all’istituto ‘Ettore Carafa’ l’atmosfera è irreale. I compagni di Nicola non riescono a fingere la normalità: molti non si presentono in aula e restano a piangere nel cortile, abbracciati, a ricordare il compagno scomparso.

La scuola osserva un minuto di silenzio, con la dirigente Palma Pellegrini che, sgomenta ed emozionata, esprime vicinanza alla famiglia. "Il ricordo di Nicola rimarrà sempre vivo nella nostra comunità e nei suoi compagni", dice con voce rotta. Sul caso interviene anche la Cisl Bari-Bat, che sottolinea l’assurda realtà che l’incidente fa emergere: "La sicurezza sul lavoro non può essere un optional". Una denuncia dura e amara contro le condizioni di impiego dei rider, spesso giovanissimi costretti a spostarsi nel traffico urbano in orari rischiosi e senza garanzie. "Le falle nei controlli e la mancanza di tutele rappresentano una piaga da affrontare subito, senza compromessi", recita una nota ufficiale.

Non sarà effettuata l’autopsia: la salma è stata già riconsegnata ai familiari per i funerali che si terranno oggi. Il pm di Trani, Marco Gambardella ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per consentire accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e ha sequestrato la bici elettrica su cui viaggiava il diciottenne e l’utilitaria guidata dalla biologa.