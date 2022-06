Falciato dall’auto della polizia Italiano muore in Spagna

Italiano morto a Palma di Maiorca, in Spagna, dopo essere stato investito da un’auto della polizia. L’uomo, 35 anni, originario di Tempio Pausania faceva il cameriere in un ristorante, aveva appena finito il turno e stava camminando con un collega e un’amica nella zona della movida quando la volante li ha travolti. Il poliziotto, che non è risultato positivo all’alcol test, avrebbe perso il controllo dell’auto (foto) dopo aver urtato il marciapiede.

Stava rispondendo a una chiamata d’emeregnza.