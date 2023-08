Falciato a 13 anni a Verona: arrestato il pirata dell'incidente stradale

VERONA

È stato arrestato ed è ai domiciliari su ordine del Gip di Verona il 39enne Davide Begalli, accusato di aver investito, senza poi prestare soccorso, il 13enne Chris Obeng Abom, la notte del 31 luglio. Il giovane è morto il mattino seguente in ospedale. La misura cautelare, vagliati gli atti depositati dai carabinieri, è stata chiesta dal pm Elvira Vitulli, che coordina le indagini. L’automobilista era rimasto finora indagato, in stato di libertà, con le accuse di omicidio stradale, fuga in caso di incidente, e omissione di soccorso.

"Non l’ho visto quel ragazzino sulla strada. lo giuro. Non l’ho visto né prima né dopo. Adesso sto male, sto tanto male", ha detto il 39enne. L’uomo ha scritto una lettera ai genitori della vittima. "Non credo che riuscirei a incontrarli a quattr’occhi". Dice che gli è difficile rispondere sugli attimi dell’incidente. "Ripeto, non l’ho visto. La strada è buia, non ha illuminazione. Lui, mi hanno detto, indossava abiti neri. Come facevo...?". Dopo l’impatto, prosegue: "Mi sono fermato. La strada era vuota, non si udiva niente. La mia vita è finita nell’istante in cui è finita quella di vostro figlio – l’incipit della lettera –. Quello che mi rimane merito di viverlo nel tormento e nel dolore per quello che è successo".