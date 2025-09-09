Falcia con l’auto un 13enne e fugge. Arrestato per omicidio stradale

Era una serata di fine estate, di quelle che profumano ancora di vacanze, di amicizie semplici e di sagre di paese. Una serata di sorrisi e attese spezzata da un colpo secco sull’asfalto e dal rumore di un’auto poi fuggita. Stefano Angonese (foto), 13 anni, è morto così, domenica sera, travolto da un’auto pirata mentre camminava con un amico lungo la strada provinciale in località Tortima, a Lusiana Conco, nel cuore dell’Altopiano di Asiago (Vicenza). I due ragazzi si stavano dirigendo alla sagra paesana di Rubbio. L’auto è sopraggiunta alle loro spalle, li ha travolti sul ciglio della carreggiata e poi si è dileguata, senza fermarsi. Il corpo di Stefano è stato sbalzato sull’asfalto. L’amico è finito in un fosso, riportando ferite lievi ma uno spavento profondo. I primi a soccorrere il ragazzino sono stati il padre e il fratello maggiore: la casa della famiglia Angonese si trova a poche centinaia di metri. Sul luogo dell’incidente i carabinieri hanno trovato frammenti dell’auto, un copri-specchietto esterno di colore grigio, con relativo specchio: indizi utili, che hanno portato rapidamente a individuare un sospettato.

Ieri pomeriggio, la svolta. Un giovane di 23 anni, residente a Cartigliano, in provincia di Vicenza, è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso. I carabinieri hanno rintracciato la sua vettura parcheggiata nei pressi della sua abitazione: presentava danni evidenti, del tutto compatibili con la dinamica dell’investimento. A disporre la misura cautelare è stato il pubblico ministero di turno della Procura di Vicenza. I carabinieri hanno identificato il proprietario del mezzo, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata e pubblica. In auto con il 23enne c’era un coetaneo che avrebbe confermato.

b. m.