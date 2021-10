Roma, 8 ottobre 2021 - Nuovo down di Facebook. E problemi tecnici anche per le altre sue piattaforme Instagram e WhatsApp. Lo ha reso noto la società stessa, riferendo che "alcune persone e imprese hanno difficoltà ad accedere ai prodotti Facebook". Dopo il gigantesco black-out dei social a livello mondiale di qualche giorno fa, la compagnia è costretta a scusarsi di nuovo: "Stiamo lavorando - rassicura gli utenti - per tornare alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente".

WhatsApp down: quanti soldi ha perso Facebook

Sembra, quindi, che per i colossi digitali continui a non tirare aria buona. Sul sito downdector, che monitora l'andamento dei vari siti, il mal funzionamento dei social è stato avvertito poco prima delle 21. Poi, un nuovo picco alle 21.20.

Gli utenti si sono lamentati soprattutto per Facebook, che ha funzionato "un po' al rilento e certe immagini fanno fatica aprirsi". Mentre altri hanno spiegato: "Si apre l'app ma non mi fa postare niente e non visualizzo le reazioni ai post. La versione web di Facebook non mi fa accedere".

