Piacenza, 6 ottobre 2018 - Duemila euro di donazione fanno sempre comodo a un'associazione. Ma non se vengono da Fabrizio Corona. L'annuncio dell'ex paparazzo dei Vip non è piaciuto molto a 'La Città delle Donne - Telefono Rosa' che ha preferito rifiutare il dono.

Corona era a Piacenza per un'iniziativa benefica con una palestra della città e aveva annunciato all'associazione, che si occupa di attività di ascolto, accoglienza, sostegno e ospitalità protetta per donne vittime di violenza. Ma la presidente Donatella Scardi ha detto di no, parlando di 'offerta ambigua'.

LA SPIEGAZIONE - "Siamo stati contattati nei giorni scorsi da questa palestra di Piacenza - racconta Scardi - che aveva già fatto per noi un'iniziativa benefica in primavera, e ci avevano detto che oggi si sarebbe venuto ad allenare presso la loro palestra Fabrizio Corona, che loro non si sarebbero fatti pagare, per cui Fabrizio Corona avrebbe deciso di acquistare degli abbonamenti da devolvere in beneficenza e loro avevano pensato a Telefono Rosa".

"Mi era sembrata uno cosa tutto sommato carina per le donne che hanno finito un percorso di uscita dalla violenza - racconta ancora la presidente - penso che si sarebbe tradotto in 2 o tre di abbonamento, quindi abbiamo ringraziato, ci era parsa una cosa carina da regalare alle nostre donne. Poi abbiamo letto il titolo di un giornale dove si diceva che Fabrizio Corona sarebbe venuto a Piacenza a donare 2000 euro a Telefono Rosa e ovviamente questo per noi non è un passaggio corretto, per cui abbiamo declinato l'offerta". Insomma, "non è mai stata proposta un'offerta in denaro" che comunque "mai il Centro antiviolenza avrebbe accettato".

IL COMUNICATO - Da parte sua l'associazione nazionale volontaria Telefono Rosa sottolinea in una nota che l'Associazione Città delle donne di Piacenza "non fa parte in nessuno modo della Associazione nazionale del Telefono Rosa. Quindi - conclude il comunicato - siamo completamente estranee a ciò che sta accadendo in merito di una presunta donazione e ci dissociamo totalmente da qualsiasi dichiarazione fatta a nostro nome".