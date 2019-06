Roma, 27 giugno 2019 - Il noto conduttore Fabio Fazio ha accettato il taglio del proprio compenso richiesto dalla Rai. La notizia è stata confermata da fonti dell'entourage del presentatore televisivo, che fanno risalire l'intesa con l'azienda a un paio di settimane fa. Fazio ha accolto la sforbiciata in quanto si tratta di una necessità generale aziendale e non di una misura punitiva ad personam, concretizzando così una disponibilità che aveva già manifestato più volte pubblicamente. L'intesa con la Rai sulla riduzione non riguarda un rinnovo ma un contratto in essere.

Fazio e i suoi collaboratori si sono però mostrati contrari alla riduzione del budget di "Che tempo che Fa".