Chi è don Fabio Attard, il nuovo Rettor Maggiore dei Salesiani

Torino, 25 marzo 2025 – È don Fabio Attard il nuovo Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana. La sua elezione è avvenuta oggi 25 marzo 2025 nel corso del 29° Capitolo Generale, tenutosi a Valdocco, Torino. Successore di Don Bosco, l'11° nella storia della Congregazione, don Attard assume la guida di una realtà presente in 136 nazioni e dedita all'educazione e alla missione pastorale tra i giovani, specialmente i più vulnerabili. "Don Fabio Attard incarna pienamente il carisma di Don Bosco e guiderà la missione salesiana verso un futuro rinnovato, ponendo al centro i sogni e le necessità delle nuove generazioni", si legge in una nota diffusa dall'agenzia Ans.

Nato il 23 marzo 1959 a Gozo, Malta, don Attard ha iniziato il suo percorso di formazione nel Seminario Maggiore di Gozo prima di avvicinarsi ai Salesiani al Savio College di Dingli. Dopo il noviziato a Dublino, ha proseguito la sua professione religiosa l'8 settembre 1980 a Maynooth, in Irlanda. Dopo essersi laureato all'Università Pontificia Salesiana e aver proseguito gli studi all'Accademia Alfonsiana di Roma, è stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1987. Da allora, ha dedicato la sua vita alla pastorale e alla ricerca accademica, unendo il servizio educativo alla riflessione teologica.

Fin dai primi anni, don Attard ha dimostrato una vocazione missionaria profonda. Tra il 1988 e il 1991, ha contribuito all'avvio della presenza salesiana in Tunisia, operando in un contesto prevalentemente non cristiano e gettando le basi di un'opera educativa inclusiva. Tornato a Malta, ha assunto ruoli di leadership nella Scuola Salesiana di San Patrizio e nell’Oratorio Salesiano, accompagnando giovani e comunità nella crescita spirituale e sociale.

Nel 1999 ha conseguito un dottorato di ricerca sul tema della coscienza nei sermoni anglicani di John Henry Newman al Milltown Institute for Philosophy and Theology. Grazie alla sua competenza, è entrato a far parte del corpo docente dell’Università Pontificia Salesiana e ha co-diretto tesi all’Accademia Alfonsiana, contribuendo alla formazione dei futuri teologi.

Nel 2008, durante il 26° Capitolo Generale, è stato eletto Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile, incarico che ha mantenuto fino al 2020 dopo la rielezione nel 2014. Durante questi anni, ha guidato la Congregazione nella sua missione educativa e ha promosso iniziative fondamentali, come la pubblicazione del "Quadro di Riferimento della Pastorale Giovanile Salesiana" nel 2013. Ha inoltre organizzato eventi di grande rilievo, tra cui il Congresso Internazionale sulla Pastorale Giovanile e la Famiglia a Madrid nel 2017, affrontando temi cruciali come l’emarginazione, la povertà e le migrazioni.

L'impegno di don Attard è stato riconosciuto anche a livello ecclesiale: nel 2018 Papa Francesco lo ha nominato Consultore del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. La sua partecipazione al Sinodo sui Giovani dello stesso anno ha evidenziato la sua volontà di dare voce alle nuove generazioni, promuovendo il loro protagonismo nella vita della Chiesa.

Oggi, don Attard si appresta a guidare una comunità composta da 13.750 salesiani consacrati, suddivisi in 92 ispettorie e attivi in ogni angolo del mondo. La sua leadership si concentrerà sul consolidamento della missione educativa salesiana, sulla promozione di nuove vocazioni e sul rafforzamento del carisma di Don Bosco.