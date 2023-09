Fa uscire di casa i due figli piccoli. Poi uccide la moglie

Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri. L’ennesimo femminicidio è avvenuto in una frazione di Battipaglia (Salerno), all’interno dell’abitazione della coppia. La vittima aveva 38 anni, il suo corpo è stato trovato riverso e insanguinato: visibile e probabile causa della morte una coltellata infertale alla gola. Al momento del delitto i due figli della coppia, di sette e nove anni, non erano nella villetta della frazione Lago. C’è chi sostiene che l’uomo avrebbe di proposito fatto uscire i figli per non assistere alla lite finita nel femminicidio. Una voce insistente sulla quale gli investigatori stanno cercando riscontri. Marito e moglie si erano trasferiti qui di recente, in una delle abitazioni di una zona affollata soprattutto da case vacanza e tornata silenziosa a settembre. Lui, idraulico, è piuttosto conosciuto per il suo lavoro e viene descritto come un tipo riservato. Lei sembra uscisse poco di casa. Carabinieri e procura stanno approfondendo le dinamiche familiari mantenendo intanto uno stretto riserbo. Si sta verificando se in casa ci fossero litigi o eventuali attriti tra i due. L’uomo, arrestato, avrebbe chiamato i carabinieri per confessare l’accaduto. L’accusa è di omicidio volontario.