Fa a pezzi la vicina di casa. Il killer: sono dispiaciuto

Uccisa con una coltellata alla gola, tagliata in due parti e poi nascosta in un soppalco, sopra una botola. Questa la fine di Marta Di Nardo, sessantenne, scomparsa da 15 giorni. A trovare il suo cadavere in forte stato di decomposizione sono stati i carabinieri venerdì sera: era nell’alloggio del vicino, Domenico Livrieri, di 46 anni, che vive nella palazzina Aler di fronte alla sua in via Pietro da Cortona, alla periferia est di Milano. Per l’uomo, tossicodipendente e con precedenti per rapina, furto, sequestro di persona e violenza sessuale, è scattato il fermo d’indiziato di delitto per omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadavere. La sessantenne era scomparsa nel nulla; suo figlio ha denunciato "l’allontanamento volontario della madre" martedì 17 ottobre. "Non volevo, sono dispiaciuto", avrebbe ammesso Livrieri ieri notte in alcune dichiarazioni spontanee ai carabinieri, mentre veniva accompagnato a San Vittore, dicendo anche di aver colpito al collo la donna con un coltello da cucina per poi farla a pezzi con altre lame una volta uccisa e di aver fatto tutto da solo. L’ipotesi è che l’omicidio risalga al 4 ottobre: l’ultima telefonata è delle 8.28 di quel mercoledì, ed è stato proprio Livrieri a chiamare la Di Nardo. Ora l’appartamento dell’uomo è sotto sequestro. Lì sono stati trovati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della compagnia Milano Porta Monforte anche il telefono della donna, senza più la sim, il suo libretto postale, il Postamat e due Postepay. Il movente dell’omicidio potrebbero quindi essere i soldi della vittima. Si potrà sapere di più domani, quando l’uomo sarà interrogato davanti al gip di Milano Alessandra Di Fazio. Intanto per il pm Leonardo Lesti, contro Livrieri "sussistono gravi indizi di colpevolezza" ed evidenzia nel provvedimento di fermo pure il suo tentativo di fuga, per essere andato all’aeroporto di Malpensa lunedì 16 a bordo di un taxi che non è riuscito a pagare, consegnandogli il suo telefono in pegno. "Chiama mia sorella, ti pagherà". L’uomo, dopo aver ucciso, avrebbe trovato più volte riparo a casa della Di Nardo, anche perché l’odore in casa sua era sempre più insopportabile. E nell’alloggio di lei avrebbe anche mangiato e dormito. Ma se sono evidenti le tracce di cibo, le chiavi di casa della Di Nardo sono sparite nel nulla.

Entrambi erano seguiti dal Cps per problemi psichiatrici. La donna era in cura anche per ludopatia.

Marianna Vazzana