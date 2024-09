Ex politico morto a Dubai, moglie indagata. L’ombra dell’avvelenamento per i soldi La Procura di Reggio Calabria ordina la riesumazione della salma di Amedeo Matacena per indagare su presunti testamenti falsi e sospetti avvelenamenti legati al patrimonio milionario del politico. Si indaga sulla moglie Maria Pia Tropepi per duplice omicidio e altri reati.