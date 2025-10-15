Ex pm del caso Poggi. Venditti al Riesame: "La mia vita rovinata"

È arrivato a Brescia qualche minuto prima delle 11, fendendo accanto al suo avvocato, Domenico Aiello, una folla di telecamere appostate fuori dall’ingresso principale del Tribunale proprio per lui, indagato ‘eccellente’. Poi, dopo un’ora abbondante davanti al Riesame, se ne è andato dal retro. "La mia vita è rovinata anche se io non ho mai preso un euro al di fuori del mio stipendio" ha detto Mario Venditti in udienza rilasciando dichiarazioni spontanee. Anche il legale, che ha depositato una corposa memoria, ha detto la sua: "Ci vuole senso di responsabilità prima di rovinare la vita delle persone". Venditti, finito sotto inchiesta a Brescia perché sospettato di aver preso soldi, quando era procuratore aggiunto a Pavia, dalla famiglia di Andrea Sempio per spingere l’archiviazione nel 2017 dell’amico del fratello di Chiara Poggi – e attuale indagato per l’omicidio di Garlasco del 2007 – ha chiesto l’annullamento del decreto di perquisizione e di sequestro del 26 settembre scorso.

La Finanza durante un blitz disposto dal procuratore Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola gli aveva requisito una serie di dispositivi elettronici, di cui è stata chiesta la restituzione (uno smartphone, tre vecchi computer, due hard disk). Per Aiello, che ha giocato la carta del Riesame anche per mettere le mani su qualche atto in più dell’inchiesta – e in aula ieri la Procura ha depositato alcune annotazioni e verbali di interrogatori – si è trattato di un provvedimento ’illegittimo’, non sostanziato da prove sufficienti. Senza tener conto del fatto che "se si contesta il reato di corruzione – ha puntualizzato – tale contestazione non può essere generica, ma si devono indicare luogo, data, ora e pure il corruttore. Cosa che non è stata fatta". La pm Moregola si è opposta, sostenendo di essere in possesso di "sufficienti elementi e indizi per procedere con una perquisizione, non trattandosi di una misura cautelare ma solo di un’indagine".

I giudici si sono riservati la decisione. Hanno preso tempo fino al 18 ottobre. Nel frattempo Aiello affila le armi per ricorrere al Riesame pure per i sequestri dei giorni scorsi nell’ambito di un seconda inchiesta della Procura di Brescia, in cui Venditti figura indagato con il collega pm Pietro Paolo Mazza, un tempo in forza a Pavia e oggi a Milano. Al centro, un’altra presunta corruzione e un peculato di 750mila euro legato ad alcune auto di lusso noleggiate all’epoca dalla Procura pavese, riscattate a un quarto del prezzo, e utilizzate per fini personali dai magistrati stessi, poi un giro di favori allargato a forze dell’ordine e imprenditori.

Quanto al caso Garlasco, continua a riservare sorprese. L’ultima è che Andrea Sempio, il 37enne finito nell’occhio del ciclone come indagato in concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati. Motivo: le dichiarazioni rese dal legale nelle scorse settimane in varie trasmissioni televisive e web (una su tutte: Falsissimo di Fabrizio Corona). Rimane ad assisterlo l’amica Angela Taccia, a cui verrà affiancato un collega il cui nome sarà reso noto a breve.