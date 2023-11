Ragazzi scomparsi, il cugino di Giulia: "Mi sono unito alle ricerche con l'erba alta fino allo stomaco. Non lo auguro a nessuno. Ma sono convinto che siano altrove”

Dolo, 17 novembre 2023 – “Mi sono unito alle ricerche della protezione civile per dare una mano. Sono stato in mezzo all’erba alta fino allo stomaco nei campi vicino a Dolo, non auguro a nessuno di doversi mettere a cercare il corpo di un proprio parente. L’ho fatto per scrupolo, perché sono convinto che Giulia e Filippo siano altrove”. Giovanni Passarotto, cugino di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni scomparsa l’11 novembre dopo essere andata a cena con l’ex fidanzato, Filippio Turetta, non perde le speranze.

Ragazzi scomparsi, nelle ricerche anche Protezione civile

“Siamo cresciuti assieme, magari non ci siamo sempre visti spesso, ma la nostra è una famiglia molto unita. Vorrei solo – spiega il ragazzo – che fosse qua, sono davvero molto in pensiero per lei”. Anche lui era a conoscenza di alcuni scatti di gelosia di Filippo. “Mia madre mi ha raccontato che una volta Filippo doveva andare a prelevare alle poste. Era in macchina con Giulia e alcune sue amiche. Lei avrebbe voluto restare sull’auto e lui le ha fatto una scenata. episodi di gelosia tra Filippo e Giulia. Non so dire se abbia tenuto un atteggiamento pacato o sia stato aggressivo, questo ci tengo a chiarirlo”.

Giovanni invita chiunque abbia notizia dei due ex fidanzatini a farsi avanti. “Chiunque li vedesse è pregato di segnalarlo. Abbiamo tutti un cellulare, non ci sono scuse”. E poi si rivolge direttamente a Giulia e Filippo: “Mandateci un segnale, diteci dove siete. Vi veniamo a prendere noi. Abbiamo bisogno di sentirvi, di sapere che state bene. Se non è successo nulla di irrimediabile, siamo pronto a tornare come prima. Avete tutta la vita davanti”.

