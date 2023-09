Ex eurodeputato del Pse

Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato italiano del Pse eletto con Articolo Uno, arrestato il 9 dicembre 2022 in Belgio per il Qatargate, è stato rilasciato ieri dai domiciliari, ma non potrà lasciare il Paese. Accolta la sua richiesta di eliminare la sorveglianza elettronica. È accusato di corruzione, riciclaggio e guida di una organizzazione criminale, per aver fatto da intermediario nascosto per Stati (Qatar, Marocco e Mauritania) che hanno pagato per influenzare le decisioni del Parlamento Ue.