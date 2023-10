"Ex Br al corteo pro Palestina, un episodio gravissimo"

Monta la polemica nel centrodestra per la presenza, al corteo pro-Palestina di sabato Milano, dell’ex brigatista Francesco Giordano, condannato a 30 anni (finiti di scontare nel 2004) per l’omicidio del giornalista Walter Tobagi. "Che un ex

brigatista rosso vada a manifestare a favore di Hamas e degli altri terroristi palestinesi insieme ad esponenti della sinistra italiana puo’ meravigliare soltanto gli ingenui - è il giudizio del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri –. C’è un lungo filo rosso che unisce tutti questi estremismi". Gli fa eco il ministro edegli Esteri Antonio Tajani: "Toccherà alle forze dell’ordine individuare se c’è qualche infiltrazione: un conto è manifestare, cosa che è lecita, a favore del popolo palestinese; un conto è manifestare per Hamas e sostenere i terroristi". E in serata la capogruppo in Senato dei berlusconiani, Lucia Ronzulli, ha definito "gravissimo" l’episodio. "Quando denunciamo l’ambiguità della sinistra e il pericolo che questo doppiopesismo porti ad accreditare posizioni ostili al mondo ebraico – chiude la senatrice – lo facciamo perché sappiamo bene che i ‘cattivi maestri’ generano cattivi allievi".