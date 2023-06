Evasione fiscale, solo una multa a Biden junior Trump attacca: "Il nostro sistema è bacato"

Un altro procedimento legale incombe sulle elezioni Usa del 2024. Per un ex presidente americano che per la prima volta nella storia andrà a processo per accuse federali, Dolda Trump, c’è per la prima volta il figlio di un presidente in carica che è stato incriminato e, almeno per quanto riguarda un filone d’inchiesta, si è dichiarato colpevole. Gli avvocati di Hunter Biden hanno comunicato di aver raggiunto un accordo preliminare con i procuratori sulla dichiarazione di colpevolezza per due reati minori di evasione fiscale e per il possesso illegale di una pistola. Il patteggiamento, che dovrà essere approvato da un giudice federale, riguarda l’evasione di 1,2 milioni di dollari nel 2017 e 2018, somma che il figlio del presidente ha detto di aver restituito al fisco. All’attacco Trump: "Al figlio di Biden solo una multa, il nostro sistema è fallato".