Eva Henger in Italia con l’eliambulanza Sarà operata a Roma

Eva Henger, 49 anni, è stata trasportata in Italia con l’eliambulanza per sottoporsi a nuove cure e ad altre operazioni chirurgiche nella clinica Villa Parioli di Roma. L’attrice era ricoverata a Gyor – sua città natale – dopo il gravissimo incidente avvenuto il 29 aprile in Ungheria, mentre si trovava a bordo della sua automobile con il marito Massimiliano Caroletti, 52 anni. I due (nella foto) erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, la loro figlia 13enne. Durante il viaggio hanno avuto uno frontale con un’altra macchina dove viaggiavano un uomo di 70 anni e una donna di 68. Henger e Caroletti hanno riportato numerose ferite e fratture, ma sono stati salvati dalla cintura di sicurezza. L’ex pornodiva era stata sottoposta a un primo intervento d’urgenza per i diversi traumi riportati nello scontro e del repentino peggioramento delle sue condizioni. Ora il trasferimento in Italia. "Mi sento malissimo, ho molto male, ma piano piano tornerò a camminare", ha detto dopo aver ringraziato quanti le hanno inviato messaggi di affetto e sostegno.