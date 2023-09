Europa divisa, con un occhio alle elezioni

Castellani

Il governo italiano prende tempo sull’immigrazione. Un accordo con Francia, Spagna e Germania sembrava vicino, ma l’esecutivo ha frenato. Nella vicenda drammatica della crisi migratoria si intersecano varie trame politiche. La prima è la spaccatura tra Italia e Germania sul ruolo delle ong. Berlino vuole continuare a sostenere economicamente le associazioni che operano in mare e a tutelarne giuridicamente l’operato, un elemento indigeribile per il governo Meloni che considera le ong come un fattore di destabilizzazione e di incentivo all’immigrazione irregolare. Su questo punto l’accordo europeo, mediato dalla Spagna, pendeva più dal lato politico tedesco, elemento forse decisivo per lo stop alle negoziazioni scelto dal ministro dell’Interno Piantedosi. La seconda questione è la diversità di colore politico tra governi: l’Italia è guidata da una coalizione di centrodestra che punta a frenare i flussi migratori, il centrista francese Macron è di fatto sulle stesse posizioni italiane, mentre il governo tedesco si regge su una coalizione di centrosinistra e in Spagna quasi certamente il leader socialista Sanchez resterà al governo. Conciliare le diverse posizioni sui migranti non è semplice. Meloni non può cedere troppo sulla linea dell’accoglienza, sempre criticata quando era all’opposizione, e Scholz non può dare l’impressione che la destra tedesca, in forte crescita, abbia qualche ragione sui migranti. Nel mezzo, come terza trama, c’è il ruolo Ursula von der Leyen, che punta alla rielezione come presidente della Commissione Europea, e che sembra più disposta a venire incontro alle richieste italiane, anche per incassare il sostegno di FI e FdI dopo le elezioni europee. Per risolvere la crisi servirebbero risorse, mezzi e diplomazia che solo un grande tessitore politico europeo, una personalità oggi inesistente, potrebbe costruire.