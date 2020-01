Roma, 30 gennaio 2020 - Il 15,6% degli italiani nega la Shoah, è quanto si legge sul 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes. Un dato preoccupante se si tiene conto che nel 2004 i 'negazionisti' erano solo il 2,7%.

In crescita anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah: dall'11,1% al 16,1%. I dati, choc, del sondaggio sull'antisemitismo contenuto nella 32esima edizione del "Rapporto Italia" dell'Eurispes, sottolinenano anche che in Italia, ad oggi, il 19,8% mostra un "discreto consenso" all'affermazione secondo cui "molti pensano che Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio".

Sconcertante anche il fatto che oggi l'antisemitismo non sia visto come un problema reale, che sta tornando, infatti secondo la maggioranza degli italiani (61,7%) i recenti episodi contro gli ebrei sono casi isolati. E il 60,6% ritiene che questi episodi siano la conseguenza di un diffuso linguaggio basato su odio e razzismo.

Molti sottovalutano il rischio, infatti solo meno della metà del campione (47,5%) pensa che gli atti di antisemitismo in Italia siano il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Una superficiale visione del problema che si rispecchia in quel 37,2% di persone che ritiene i casi di insofferenza verso gli ebrei semplici bravate messe in atto per provocazione o per scherzo.

Inoltre al campione intervistato dall'Eurispes è stato chiesto quali affermazioni esprimessero al meglio l'anima politica della maggioranza degli italiani. Da qui si è scoperto che il 19,8% ritiene che il Duce abbia solo commesso qualche sbaglio. E di seguito troviamo un 14,3% pensa che "gli italiani non sono fascisti ma amano le personalità forti" (14,3%), e un 14,1% che invece crede che "siamo un popolo prevalentemente di destra". Il 12,8% sostiene che "molti italiani sono fascisti", o che "ordine e disciplina sono valori molto amati dagli italiani" (12,7%).

Infine il 26,2% degli intervistati ha affermato di non condivide nessuna delle opinioni proposte. Chiudiamo con un dato positivo sui giovani: oltre la metà dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni (il 57,1%), ritiene che certi episodi siano invece proprio un segnale di una recrudescenza del fenomeno.