Euractiv e Monrif. Una partnership per parlare di Europa

Un’alleanza strategica tra informazione, cultura europea e innovazione digitale: è l’obiettivo dell’accordo siglato tra Monrif – editrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – e CesUE Srl, realtà di eccellenza specializzata nella formazione, comunicazione e progettazione sui temi dell’Unione europea e della governance globale.

La partnership, operativa dal 23 aprile 2025, punta a creare un ecosistema informativo integrato per offrire ai lettori una finestra qualificata, costantemente aggiornata e facilmente accessibile sui temi europei. Il cuore del progetto sarà la collaborazione tra le testate del gruppo Monrif e il sito Euractiv Italia, l’edizione italiana del network di informazione indipendente sull’Europa, gestito da CesUE.

Secondo Roberto Castaldi (nella foto), direttore CesUE e Euractiv Italia, "l’accordo permetterà a un numero sempre maggiore di cittadini di comprendere meglio l’Unione europea, che ha pregi e difetti, che offre opportunità, ma che manifesta chiari limiti in termini di competenze e poteri, rispetto alle richieste dei cittadini europei".

Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, sottolinea il valore dell’accordo: "La dimensione europea è sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese. Questo progetto ci consente di offrire un servizio informativo utile, di qualità, e di rafforzare il nostro impegno nel giornalismo d’approfondimento, con uno sguardo sempre più aperto sull’Europa".

L’intesa prevede che il sito Euractiv Italia venga ospitato all’interno del portale quotidiano.net, attraverso un link diretto nel menù principale. I contenuti europei selezionati, realizzati da CesUE in collaborazione con il team editoriale di QN, saranno periodicamente rilanciati in homepage, sui social, sulle edizioni cartacee delle testate.

In parallelo, CesUE aggiornerà il sito euractiv.it con articoli, analisi, interviste e contenuti multimediali. La sinergia non si ferma alla condivisione dei contenuti: sono previsti editoriali congiunti, newsletter condivise, momenti di confronto redazionale periodici e un’attenzione alla partecipazione a progetti europei, valorizzando le competenze progettuali di CesUE e la forza editoriale di Monrif.

CesUE e Monrif dimostrano come la collaborazione tra mondi diversi ma complementari – università ed editoria – possa generare valore per la società, promuovendo una cultura europea partecipata, trasparente e accessibile. Un passo concreto verso un’informazione che non semplifica, ma chiarisce.