Catania, 27 luglio 2019 - L'Etna ruggisce ancora. I sismografi dell'Ingv hanno registrato, stamattina una nuova attività eruttiva del vulcano. In particolare di è aperta una fessura eruttiva alla base meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est.

Si assiste a una spettacolare fase eruttiva da un frattura che si è aperta in maniera quasi longitudinale, dalla cima alla base, nel nuovo cratere di Sud-Est. Una colata bene alimentata fuoriesce dall'apertura dirigendosi verso il desertico versante sud del vulcano attivo più alto d'Europa, 'puntando' i monti Barbagallo e Frumento Sud. Il fronte più avanzato ha raggiunto quota 2.600 metri. Dalla frattura si registrano boati ed emissione di cenere che sospinta dal forte vento d'alta quota si dirige verso est, sul mare, ma non è presente il fenomeno delle 'fontane di lava'.

A scopo precauzionale l'Osservatorio etneo-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Oe-Ingv) di Catania ha emesso un 'vona' rosso, che è il massimo livello di allerta per gli spari aerei, ma che, al momento, non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Per gli esperti dell'Os-Ingv di Catania l'attuale quadro eruttivo dell'Etna, che al momento si svolge tutto nella zona sommitale senza costituire un pericolo per cose o persone, richiama quello degli inizi del 2017 che si concluse nell'aprile dello stesso anno.

Il fenomeno è stato preceduto e accompagnato da un graduale incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico. Poco dopo le 17 è iniziata anche una intensa fase esplosiva localizzata in cima al nuovo cratere, che forma un pennacchio gassoso ricco di cenere che viene spinta dal vento sui quadranti orientali del vulcano.

Sono in corso rilievi di terreno condotti dagli esperti dell'istituto di Catania, per seguire il fenomeno eruttivo ancora in piena evoluzione.

Ecco il video della settimana scorsa: