Etna in intensa attività esplosiva. Ingv emette Vona: chiusi alcuni settori del’aeroporto di Catania per la nuvola di cenere

Roma, 14 febbraio 2025 - Allerta rosso per l'Etna, stamani in intensa attività esplosiva al cratere di Sud-Est: la nube di cenere emessa dal vulcano ha fatto emettere un Vona (Volcano Observatory Notices for Aviation) dall'Ingv. E la nube sta ostacolando in parte i lavori all'aeroporto di Catania.

Etna, attività esplosiva al cratere di Sud-Est

La Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha infatti comunicato che proprio per l'attività eruttiva dell'Etna e "la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera", l'Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea ad Est del vulcano (settori A3 e A3 bis) fino alle ore 19 ora locale. Una preucazione che "non incide in restrizioni al numero dei movimenti da e per l'aeroporto di Catania". Comunque la Sac ha comunicato: "I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore".