Catania, 18 ottobre 2019 - L'Etna è tornato a dare spettacolo e a creare qualche disagio: continua l'attività eruttiva con notevole emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Problemi dunque per l'aeroporto Fontanarossa di Catania: la Sac, società di gestione dello scalo, ha comunicato che l'unità di crisi ha disposto la chiusura di due settori dello spazio aereo dell'aeroporto di Catania. Sarà consentito l'arrivo di 4 aerei ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi.

I passeggeri possono verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull'operatività generale dell'aeroporto sul sito www.aeroporto.catania.ite sui profili Facebook e Twitter dello scalo aereo.

Terremoto alle pendici dell'Etna

Intanto una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3.06 in provincia di Catania dai sismografi dell'Ingv, l'istituto di geofisica e vulcanologia. Secondo i rilevamenti il sisma ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Al momento non si segnalano danni alle persone o alle cose.