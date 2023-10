Etica negli affari?. No, decide tutto la Realpolitik

Castellani

è stato un lasso di tempo in cui la politica sembrava potersi sovrapporre all’etica, per quanto in modo impreciso. Quell’epoca iniziata nel 1989, fondata su liberalismo, democrazia e globalizzazione, da qualche anno è stata oramai archiviata. Oggi viviamo in un mondo in cui i conflitti interni ed esterni alle nazioni si moltiplicano, la globalizzazione si frammenta, le guerre lunghe ritornano vicine. Se si vuole sopravvivere come Stato e come economia, c’è da fare i conti con la Realpolitik più che con l’etica universale. Si pensi all’approvvigionamento di petrolio, per gli europei quasi interamente dipendente da paesi privi di diritti umani; oppure al gas, con la fornitura tolta a un dittatore guerrafondaio russo e spostata verso altre dittature di matrice islamica ma per ora più stabili e innocue per noi; o ancora a tutte quelle materie prime necessarie per la transizione ecologica o per la tecnologia digitale che sono quasi nella esclusiva disponibilità di fragili democrazie e dittature militari africane.

Fare affari col male, in certi casi, è una questione di sopravvivenza così come rallentare alcuni processi, ad esempio l’attuazione delle politiche green, non è buono ma necessario per evitare guai peggiori. La nostra bussola deve restare orientata verso l’Occidente, comunione della civiltà euro-americana, ma è evidente che pur tenendo salda questa posizione serviranno compromessi per tutelare gli interessi nazionali. Il commercio vitale, come quello delle materie prime, si fonda sulle alleanze possibili e non sulla retorica, sulle armi e lo scambio interessato più che sul diritto. D’altronde, la ragion di stato, cioè l’arte di conservare o espandere uno stato, è sì un ponte che collega l’etica al potere, ma è quest’ultimo che deve usare usato per navigare in tempi ostili ed è verso il proprio popolo, e non al di fuori, che deve rivolgersi l’etica.