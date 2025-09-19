Mig russi violano l’Estonia, decollano gli F-35 italiani. Tallin: “Incursione brutale senza precedenti”

Roma, 19 settembre 2025 – La Nato ha fatto decollare F-35 italiani per intercettare tre Mig-31 russi sul cielo dell’Estonia. Lo rende noto la testata ‘Politico’. Secondo le informazioni raccolte, i caccia del Cremlino, capaci di trasportare i missili ipersonici Kinzhal, hanno attraversato il territorio estone per 12 minuti (e 5 miglia nautiche), con i trasponder spenti e, ovviamente, senza nessuna autorizzazione, dirigendosi verso la capitale Tallin. Per il governo estone si tratta di un’ “incursione brutale senza precedenti”. Sale ancora la tensione dunque sul fianco est della Nato, dopo lo sconfinamento di droni russi in Polonia e Romania. L’ennesima provocazione di Mosca arriva poche ore dopo l’adozione di nuove sanzioni Ue contro la Russia. Kallas (Ue): “Il Cremlino ci sta testando”. Il ministro degli Esteri Tajani: “Da Putin giochi pericolosi”
Notizie in diretta
"La storia continua, è una storia che funzionava quando c'era il Patto di Varsavia, fanno sempre la stessa cosa per testare le reazioni della Nato, dell'Occidente e dell'Europa, però sono giochi pericolosi che Putin non deve fare, deve evitare provocazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento "60 under 30" all'Università Link di Roma. "Nessuno si fa intimidire dalla Russia però dobbiamo lavorare per costruire la pace. La parola d'ordine è pace, non può essere certamente 'guerra'", ha aggiunto Tajani.
"La violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di aerei militari russi avvenuta oggi costituisce una provocazione estremamente pericolosa. Si tratta della terza violazione dello spazio aereo dell'Ue in pochi giorni, che aggrava ulteriormente le tensioni nella regione. L'Ue esprime la sua piena solidarietà all'Estonia". Lo scrive l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "Sono in stretto contatto con il governo estone. Continueremo a sostenere i nostri Stati membri nel rafforzamento delle loro difese con risorse europee. Putin sta mettendo alla prova la determinazione dell'Occidente. Non dobbiamo mostrare debolezza".
Il ministero degli Esteri estone ha convocato l'incaricato d'affari della Federazione Russa "per protestare e consegnare una nota riguardante la violazione dello spazio aereo estone". Lo riferisce il portale estone Err.ee
Tre caccia russi MiG-31 sono entrati venerdì mattina nello spazio aereo dell'Estonia senza autorizzazione. Lo riferisce l'emittente estone Err. Lo sconfinamento è avvenuto vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia, ed durato quasi 12 minuti. Gli aerei non avevano piani di volo e i loro transponder erano spenti. Al momento della violazione, inoltre, mancavano comunicazioni radio bidirezionali con il controllo del traffico aereo estone. Il ministero degli Affari Esteri estone ha convocato l'incaricato d'affari della Federazione Russa in Estonia per presentare una protesta ufficiale e consegnare una nota diplomatica riguardante la violazione dello spazio aereo. "La Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest'anno, il che è di per sé inaccettabile. Ma l'incursione di oggi, con tre caccia entrati nel nostro spazio aereo, è di una brutalità senza precedenti", ha dichiarato il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna. "I crescenti tentativi della Russia di mettere alla prova i confini e la sua aggressività sempre maggiore devono essere affrontati con un rapido rafforzamento della pressione politica ed economica", ha aggiunto Tsahkna.
La Nato ha fatto decollare gli F-35 italiani per respingere la violazione dello spazio aereo estone avvenuta oggi sopra il golfo di Finlandia. Secondo quanto si apprende da Politico, la Nato ha dato ordine agli F-35 italiani di intercettare i tre aerei MiG-31 russi in volo sopra lo spazio aereo estone. I MiG-31, intercettori pesanti in grado di trasportare il missile ipersonico russo Kinzhal, hanno attraversato circa cinque miglia nautiche all'interno del territorio estone e si sono diretti verso la capitale Tallinn, secondo quanto riportato da Politico.