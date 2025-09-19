Mig russi violano l’Estonia, decollano gli F-35 italiani. Tallin: “Incursione brutale senza precedenti”

14:44

Caccia russi per 12 minuti nel cielo estone. Tallin: "Incursione brutale"

Tre caccia russi MiG-31 sono entrati venerdì mattina nello spazio aereo dell'Estonia senza autorizzazione. Lo riferisce l'emittente estone Err. Lo sconfinamento è avvenuto vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia, ed durato quasi 12 minuti. Gli aerei non avevano piani di volo e i loro transponder erano spenti. Al momento della violazione, inoltre, mancavano comunicazioni radio bidirezionali con il controllo del traffico aereo estone. Il ministero degli Affari Esteri estone ha convocato l'incaricato d'affari della Federazione Russa in Estonia per presentare una protesta ufficiale e consegnare una nota diplomatica riguardante la violazione dello spazio aereo. "La Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest'anno, il che è di per sé inaccettabile. Ma l'incursione di oggi, con tre caccia entrati nel nostro spazio aereo, è di una brutalità senza precedenti", ha dichiarato il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna. "I crescenti tentativi della Russia di mettere alla prova i confini e la sua aggressività sempre maggiore devono essere affrontati con un rapido rafforzamento della pressione politica ed economica", ha aggiunto Tsahkna.