L’estate dei piromani: dalla Sardegna alla Sicilia boschi in fumo e bagnanti in fuga

Roma, 29 luglio 2025 – Due isole nella morsa degli incendi. Sicilia e Sardegna funestate dai roghi in questi caldi giorni di fine luglio, proprio quando soffia forte il vento e le fiamme divorano veloci ettari di bosco e seminano il panico tra turisti e residenti. Un danno incalcolabile per l’ambiente, già messo a dura prova dal cambiamento climatico, per l’economia locale che vive anche di turismo, per le prossime generazioni, a cui viene bruciato un pezzo di futuro. Un copione già visto, troppe volte. Come l’epilogo, fin troppo scontato per gli inquirenti: dietro i roghi c’è la mano criminale degli incendiari che – guarda caso – agiscono in questi giorni in cui il maestrale soffia fino a 80km/h. Due presunti piromani sono stati arrestati ieri in Sardegna e trasferiti nel carcere di Uta, in attesa del processo. Secondo gli investigatori sarebbero responsabili di almeno un rogo appiccato nella zona di Iglesias, nelle loro abitazioni e nei loro veicoli sono trovati diversi inneschi. Per entrambi l’accusa è di incendio boschivo doloso.

Roghi in Sardegna, evacuate alcune case e la spiaggia di Villasimius

Fuga dalle spiagge sarde

E mentre a Villasimius si procede alla conta dei danni dopo il gigantesco rogo che domenica ha distrutto circa cento ettari di bosco a Punta Molentis, costringendo i bagnanti alla fuga in mare, nuovi incendi sono divampati a Orosei e Cardedu, dove sono state fatte evacuare case e un residence, ma anche nel Sassarese dove un allevatore è rimasto ferito, e nel Sulcis, con le fiamme vicino alle case a Bacu Abis, frazione di Carbonia. In meno di tre giorni in Sardegna ci sono stati 42 roghi.

A Punta Molentis nell'area di Villasimius le fiamme sono arrivate a ridosso della spiaggia

Quasi 700 roghi in 48 ore in Sicilia

Non va meglio in Sicilia, dove si sono registrati quasi 700 incendi in 48 ore. E, secondo il solito copione, molti roghi sono di natura dolosa. In fumo importanti estensioni di zone boschive, anche all'interno di aree protette come la Riserva dello Zingaro, nel Trapanese, e la Sughereta di Niscemi, nel Nisseno. E a poco sono valsi i viali parafuoco posti a protezione dei terreni demaniali e le altre attività di prevenzione messe in campo, come ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo sviluppo rurale, Salvatore Barbagallo, se poi la Sicilia brucia ugualmente e il prezzo che si paga ogni estate è sempre lo stesso: la perdita progressiva e costante di una parte di patrimonio ambientale che, ci vorranno anni, forse decenni, per ricostituire. E che forse brucerà ancora una volta. Anche in Sicilia gli investigatori sono al lavoro per individuare le tracce degli inneschi e risalire a chi li ha posizionati.

L'incendio nelle campagne attorno a Cala Liberotto, una delle più rinomate spiagge della costa di Orosei, nel Nuorese

I timori del sindaco di Castiadas

Intanto cresce il timore di nuovi roghi. Il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni, Comune confinante con Villasimius, si è rivolto alla Regione Sardegna, ai direttori del Servizio patrimonio regionale e di Laore, per chiedere la pulizia urgente e la messa in sicurezza della pineta di Cala Sinzias che, scrive il primo cittadino, “confina con una delle spiagge più suggestive e frequentate del sud est Sardegna, versa in condizioni di forte abbandono, con vegetazione secca e sterpaglie che rappresentano un pericolo reale di incendio, soprattutto in giornate come queste, segnate da caldo estremo, vento e afflusso turistico. Abbiamo il dovere di proteggere il nostro ambiente, i nostri cittadini e i tanti visitatori che ogni giorno scelgono Castiadas per le loro vacanze” conclude il primo cittadino.