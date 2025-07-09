Esplosione a Roma, morto uno dei feriti: la vittima è Claudio Ercoli

Roma, 9 luglio 2025 - Si aggrava il bilancio dell’esplosione a un distributore di Gpl avvenuta alla periferia di Roma il 4 luglio scorso. Uno dei feriti è morto oggi alle 11:30, come comunica “con profondo rammarico” la Asl Roma 2. La vittima è Claudio Ercoli, aveva ustioni diffuse sul 55% del corpo. Nel fascicolo di indagine della Procura di Roma ora potrebbe essere contestato il reato di omicidio colposo.

Rimane invece ancora in condizioni critiche, ma stabili – fanno sapere sempre dalla Asl Roma 2 – l'altro paziente coinvolto, ferito gravemente. Presenta ustioni sul 25 percento del corpo. La prognosi resta riservata. Nel pomeriggio verranno operati i due poliziotti più gravi.

L’inchiesta potrebbe virare sull’omicidio colposo

Dopo la morte di uno dei feriti più gravi nell'esplosione di via dei Gordiani a Roma, nelle prossime ore nel fascicolo della Procura di Roma potrebbe entrare il reato, più grave, di omicidio colposo, oltre a quello di disastro e lesioni, al momento a carico di ignoti.

Lunedì scorso c'è stato un primo vertice a piazzale Clodio con pm e vigili del fuoco e al fine di capire le cause dell'incidente al distributore e ricostruire i momenti precedenti all'esplosione potrebbe essere affidato l'incarico per una maxi-consulenza.

Poliziotti in sala operatoria

A quanto si apprende, il viceispettore della polizia Marco Neri e l'agente Francesco D'Onofrio – i due poliziotti che hanno riportato le ustioni più gravi nell'esplosione – saranno sottoposti a intervento chirurgico per ricostruire le parti del corpo ustionate. I due poliziotti sono ricoverati nel reparto di chirurgia del Policlinico Umberto I.

L’innesto di cute non è riuscito a salvarlo

La direzione aziendale della Asl Roma 2, nel comunicare il decesso di Claudio Ercoli, esprime la propria vicinanza alla famiglia e “il pieno supporto ai professionisti sanitari che stanno proseguendo senza sosta nell'assistenza al secondo paziente”.

L'uomo, che aveva riportato ustioni estese di 3 grado sul 55% del corpo era stato sottoposto nella giornata di ieri a un complesso intervento di innesto di cute omologa. ''L'equipe medica e chirurgica – sottolinea la Asl – ha messo in atto ogni possibile trattamento intensivo e specialistico, ma le condizioni cliniche del paziente sono progressivamente peggiorate, fino al decesso, causato dalla gravità delle lesioni riportate''.