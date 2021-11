Roma, 19 novembre 2021 - Una villetta è crollata in via Napoli a Cancello Scalo,frazione del comune di San Felice a Cancello (Caserta). L'esplosione si è verificata intorno alle 6.30 di questa mattina e, secondo quanto si apprende, è probabilmente che la causa sia riconducibile a una fuoriuscita di gas. Si tratta di un'abitazione su due piani abitata da due anziani, due coniugi, entrambi 74enni, finiti sotto le macerie: mentre la donna è stata individuata viva e sono in corso le operazioni per estrarla, si continua a cercare il marito.

Secondo quanto ipotizzato dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, la fuga di gas avrebbe saturato una delle stanze della villetta. L'esplosione si sarebbe verificata probabilmente quando i due coniugi, una volta risvegliati, hanno acceso la luce.

Notizia in aggiornamento