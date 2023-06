Esplosione nel cuore di Parigi Crolla un palazzo vicino al Pantheon Si cercano i dispersi tra le macerie

di Giovanni Serafini

Ventiquattro feriti, di cui 4 in condizioni gravissime. Due persone di cui non si hanno più notizie, rimaste forse sepolte sotto le macerie. Un palazzo di tre piani sventrato da un’esplosione e parzialmente crollato. Due edifici in preda a fiamme alte venti metri. Tutta la strada coperta di calcinacci, di pezzi di vetro, di imposte divelte. Sirene dappertutto, gente in preda al panico che correva con la faccia insanguinata, un fumo densissimo che impediva di respirare: è uno scenario apocalittico quello che hanno vissuto ieri pomeriggio gli abitanti del quinto arrondissement di Parigi, nel pieno centro della capitale, a poca distanza dal Pantheon e dai giardini del Lussemburgo.

Erano le 17 quando un fortissimo boato ha paralizzato la rue Saint Jacques all’altezza del numero 277, nei pressi della chiesa Notre-Dame di Val-de-Grace e dell’ospedale militare. La facciata dell’edificio è crollata e i vetri degli immobili circostanti sono esplosi. "Ho pensato a un terremoto e ho aspettato per vedere che non ci fossero altre scosse, visto che noi italiani di queste tragedie un po’ ce ne intendiamo", racconta Francesca Bologna, un’avvocatessa d’affari italiani che abita a pochi passi dall’immobile saltato in aria.

"Sono passati tre o quattro minuti, poi ho visto un fumo nerissimo uscire dalle finestre, le fiamme erano molto alte", continua. Un altro testimone, Quentin, studente della vicina ’Ecole des Mines’, racconta di aver sentito "un enorme bum" e di aver visto "una palla di fuoco alzarsi dalla strada fino a 20 o 30 metri di altezza. Subito dopo il palazzo è crollato con un rumore terrificante. Ho sentito un forte odore di gas. Mi tremavano le gambe, ero incapace di muovermi". Sconvolto anche il vicesindaco dell’arrondissement, Edouard Civel: "Ho pensato ad un attentato, come quello del dicembre 1996 nella stazione RER di Port Royal, qua vicino, rivendicato dai terroristi islamici: 4 morti e 91 feriti. Abbiamo fatto sgombrare gli immobili e la strada per permettere ai vigili del fuoco e alla polizia di intervenire". Sul posto sono accorsi il ministro degli Interni Gérald Darmanin e il prefetto di Parigi Laurent Nunez: l’esame dei contenuti delle telecamere e le testimonianze raccolte - hanno spiegato – lasciano pensare che si si sia trattato di una fuga di gas verificatasi all’interno dell’edificio che ospita la Paris American Academy, una scuola privata di moda e di design frequentata da molti stranieri. Fortunatamente nell’istituto c’erano ieri pomeriggio pochissime persone; la stragrande maggioranza degli studenti è già partita per le vacanze.

Praticamente vuota anche la scuola cattolica di musica Schola Cantorum, che si trova nell’immobile adiacente. Il quartiere era sotto choc ieri sera. Duecentotrenta pompieri sono stati impegnati fino a tardi per spegnere gli incendi e cercare i dispersi. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose. Il sostituto procuratore Laure Beccuau, cui è affidata l’inchiesta, non ha voluto esprimersi al momento sulle origini del sinistro ma ha ammesso che l’ipotesi più credibile è quella di una fuga di gas. Come quella che quattro anni fa, il 12 gennaio 2019, sconvolse la rue de Trevise, nel nono arrondissement: una gigantesca esplosione provocò la morte di 4 persone; diverse decine i feriti, tra cui l’italiana Angela Grignano, gravemente colpita alle gambe.