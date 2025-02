Esplosione a Martiniana Po (Cuneo): persone sotto le macerie di una casa

Cuneo, 12 febbraio 2025 – Ci sarebbero persone sotto le macerie di un’abitazione crollata a Martiniana Po, nel Cuneese, dopo una violenta esplosione. Secondo una prima ricostruzione la deflagrazione sarebbe legata allo scoppio di una bombola del gas.

Sul posto, in via Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, supportati da un'autoscala. I soccorritori starebbero valutando le condizioni di un ferito, una o forse due persone risulterebbero dispersa, mentre un disabile sarebbe stata localizzato ma non raggiungibile per il rischio crolli. E' stato allertato anche l'elicottero notturno per trasportare eventuali feriti da ustioni o intossicati da monossido di carbonio.

Notizia in aggiornamento