Esplosione in una casa a Porto Cesareo: tre turisti feriti gravemente

Porto Cesareo, 15 agosto 2024 – Un’esplosione nella notte. Un boato tremendo. Le urla, la paura e tre turisti feriti in modo grave. Una deflagrazione dovuta, stando alle prime ipotesi, a una fuga di gas generata da una bombola di Gpl.

Tre persone sono rimaste ferite la scorsa notte in una esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, all'interno di una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Le loro condizioni sarebbero gravi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio provocato dall'esplosione e hanno affidato le tre persone alle cure del personale medico. L'area è stata messa in sicurezza.

Le persone ferite sono tre turisti di Gravina di Puglia (Bari): un uomo di 58 anni, la figlia di 23 e il fidanzato di quest'ultima di 24 anni. Nell'esplosione sono rimasti ustionati e sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Brindisi e Bari. L'impianto a gas del bilocale in via Dei Bacini è stato sequestrato. L'esplosione si è verificata verso l'una.

Un episodio simile era accaduto pochi giorni fa con un’eplosione in un trullo nel brindisino. In seguito a un’esplosione era morto un uomo e la moglie era rimasta ferita.