Esplosione alla Ecopartenope di Marcianise: 3 morti. “Sbalzati per diversi metri, uccisi dall’onda d’urto”

Caserta, 19 settembre 2025 – Sarebbero morti per l'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori morti all’interno di un silos dell’Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Una delle vittime è il titolare dell’azienda, che si occupa di rifiuti speciali e pericolosi.

L'ennesima tragedia è avvenuta oggi a Marcianise, nel casertano, dove nel pomeriggio una violenta deflagrazione ha devastato l’azienda, specializzata nello stoccaggio dei rifiuti speciali e pericolosi situata nella zona industriale della città.

Cosa è successo

Non è ancora chiara la dinamica del disastro, ma pare che l'esplosione sia avvenuta all’interno di un silos, durante dei lavori di manutenzione agli impianti.

I lavoratori sarebbero morti per l'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti. I tre deceduti lavoravano su un capannone aziendale e l'esplosione li ha sbalzati in aria per diversi metri.

Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri, mentre le prime attività di indagine sono affidate alla Polizia di Stato.

I tre operai stavano lavorando alla manutenzione di un silos. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. Le forze dell'ordine sul posto confermano che non risultano dispersi. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Le reazioni

"Sgomento e dolore" vengono espressi dalla senatrice Pd Susanna Camusso "nell'apprendere della terribile esplosione avvenuta presso l'azienda Ecopartenope di Marcianise". "E' una tragedia - riprende - che si aggiunge a troppe altre. Esprimo il mio cordoglio e la più sentita vicinanza alle famiglie e ai colleghi delle vittime. Continueremo a monitorare l'evolversi della situazione con la profonda amarezza di dover registrare ancora morti sul lavoro, perché la prevenzione formativa e culturale non basta e si continua a temporeggiare invece di investire in tecnologie e strumenti adeguati che possano prevenire gli incidenti e - conclude - mettere in salvo le lavoratrici e i lavoratori".

"Una tragedia enorme la violenta esplosione che si è verificata a Marcianise in un'azienda che si occupa di rifiuti. Quello che ci addolora profondamente è che tre lavoratori abbiano perso la vita e ci auguriamo che il quadro non si aggravi. In attesa di capire quali sono le dinamiche che hanno provocato la tremenda esplosione, ci stringiamo alle famiglie e ai loro cari in questo momento difficile".Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.