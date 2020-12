Chieti, 21 dicembre 2020 - Tragedia sul lavoro in provincia di Chieti. Un'esplosione si sarebbe verificata intorno alle 15 in una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino. Le notizie sono ancora sommarie ma, a quanto si apprende, la deflagrazione avrebbe provocato tre vittime, anche se non si esclude che il numero possa aumentare. La notizia è stata confermata dal sindaco Filippo Marinucci, arrivato sul posto insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e al personale medico del 118 intervenuto anche in elicottero. Per il rischio di ulteriori esplosioni la ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto, così come il traffico risulta bloccato sulla Statale 16.

La fabbrica coinvolta è un'azienda in Contrada Termini: si tratta della Esplodenti Sabino, fabbrica che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche a Casalbordinoche e che avrebbe circa un centinaio di dipendenti.

"Dai Vigili del Fuoco mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime". Lo scrive su Twitter il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia.

Notizia in aggiornamento